Merkez Bankası faiz kararı! İslam Memiş açıkladı: Dolar ve gram altın ne olur?

Merkez Bankası bugün saat 14:00'te faiz kararını açıklayacak. Merkez'in yüzde 17.5 olan faizi yüzde 20'ye çekmesi bekleniyor. Dolar, altın ve Borsa İstanbul Merkez Bankası'nın kararını bekliyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, MB'nin kararı sonrası gram altının yükseleceği uyarısı yaptı.

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Piyasaların bugünkü en önemli gündem maddesi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından açıklanacak faiz kararı oldu. Geçtiğimiz ay 250 baz puanlık artışla yüzde 17,50 seviyesine çıkarılan politika faizi için yapılan piyasa anketlerinden yine 250 baz puanlık bir artış beklentisi çıktı.

Gözler saat 14:00'teki açıklamada

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bugün Hafize Gaye Erkan başkanlığında yılın 8'inci faiz kararını vermek üzere toplanacak. bugün saat 14.00'te faiz kararını açıklayacak. Kurul kararı saat 14:00'te kamuoyu ile paylaşılacak.

Piyasa 250 baz puan bekliyor

Banka, bir önceki toplantısında politika faizini 250 baz puan artırdı. Yüzde 17,5'e çıkardı. Bu ayki beklentiler ise bankanın faizleri 150 puan artırması bekleniyordu. Ancak ekonomistler Kur Korumalu Mevduat (KKM) hesapları için alınan kararın ardından tahminlerini revize ederek bu ayki faiz artışının 250 baz puan olabileceği yönünde tahminde bulundu.

Merkez Bankası kararı öncesi piyasalar

Piyasalar da pür dikkat TCMB’nin açıklayacağı kararı bekliyor. Dolar/TL kuru 27 liranın üzerinde tutunmaya başarırken bu sabah serbest piyasada 27,24 TL seviyelerinde bulunuyor. Euro/TL de 29,73 seviyesini gördü. Ons altın fiyatı 1921 dolar seviyelerine kadar yükselirken, yurt içinde gram altın fiyatı 1681 TL düzeylerinde hareket ediyor.

Gram altın Kapalıçarşı satış fiyatı ise ekran ile makası açmış durumda. 1736 liralık bir fiyat söz konusu. Çeyrek altın fiyatı 2.913 TL, Cumhuriyet altını 11.807 TL ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı 1.687 TL’den ekranlara yansıyor.

İslam Memiş'ten gram altın uyarısı

Merkez Bankası faiz kararı ile gram altın fiyatı düşer mi yükselir mi? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altının gram fiyatı için beklentilerini duyurdu, tahminde bulundu. “Gram tarafında ekranlarda 1657 lira seviyesinde bir gram altın fiyatı görüyorsunuz” diyen uzman isim, “Tabii ki öyle bir fiyat yok şu an Kapalı Çarşı piyasasında gram altın TL fiyatı 1728-1733 TL seviyesinde. Gram altın/TL fiyatı yine beklediğimiz gibi o yükseliş trendine yolunda devam ediyor” ifadelerini kullandı. Gram altında özellikle 3 rakama dikkat çeken Memiş şunları söyledi:

Gram altın için 3 rakam verdi

- Özellikle yine son 2 haftadır gram altın TL fiyatında 1700 lira seviyesine kadar bir geri çekilme vardı. Buralar son fırsat, tekrar yukarı yönlü ataklar devam edecek demiştim. O yüzden o 1700 lira rakamlar güzel bir alım fırsatıydı.

- Ons altında her ne kadar baskılanma süreci devam etse de gram altın bundan etkilenmez. Yani 1700 lira seviyesinin altında gram altın çok çok zor bu saatten sonra.

- Yine yıl sonuna kadar hedefimiz 1880 lira seviyesi, hatta dolar kurunu yukarı yönlü ataklar görürsek 2000 lira seviyesinde önü açılmış olacak.

- Elinde altın bulunanlar azaltmak için fırsat kollayanlar eğer ev almayacaksa araba almayacaksa arsa almayacaksa yani elindeki altına ihtiyacı yoksa bu fiyatlardan bozdurmalarına kesinlikle tavsiye etmem.

- Çünkü yeni rekorlar yolda 2024 yılıyla alakalı öngörümü de söyledim 2000-2500 lira aralığında bir fiyatlama karşınızda olacak