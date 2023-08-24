Wagner'den Prigojin tehdidi: Uçağı Rus güçleri düşürdü! Kremlin ele geçirilecek...

RUSYA'da darbe girişiminden 2 ay sonra paralı asker grubu Wagner'in lideri Yevgeniy Prigojin'in uçağının düşmesi ortalığı karıştırdı. Wagner, uçağın Rus güvenlik güçleri tarafından düşürüldüğünü belirterek, "Kremlin ele geçirilecek" resti çekti.Abone ol
Putin'e karşı 2 ay önce bir günlük isyan başlatan paralı asker grubu Wagner'in lideri Yevgeniy Prigojin ile yakın adamlarının bulunduğu Embraer 135 tipi özel jet Tver’de Moskova yakınlarında düştü. Rusya içinde 10 kişinin olduğu jetten kurtulan olmadığını duyurdu. Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı da düşen uçakta Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in öldüğünü bildirdi.
Wagner: Rus güçleri düşürdü
Prigojin'in uçağının düşmesinin ardından Wagner'den ilk açıklama geldi. Açıklamada, "Uçağın Rus güvenlik güçleri tarafından düşürüldüğü ve Prigojin'e ait 2. uçağın ise Moskova'ya indiği" ifade edildi.
Wagner açıklamasında, "Kremlin ele geçirilecek! Prigojin'in ölümü doğrulanırsa harekete geçeriz" tehdidinde de bulundu.
Prigojin'in sağ kolu da öldü
Uçakta yer alan yolcu listesinde Prigojin'in yanı sıra yardımcısı ve Wagner'in kurucularından Dmitriy Utkin ile Sergey Propustin, Yevgeniy Makaryan, Aleksandr Totmin, Valeriy Çekalov, Nikolay Matuseyev'in isimleri yer aldı. Hayatını kaybeden 3 kişilik mürettebatın da Aleksey Levşin, Rustam Karimov ve Kristina Raspopova olduğu açıklandı.
Wagner’in 24 saat süren isyanı
Rusya'nın Ukrayna Savaşı’nda cephede aktif rol alan Wagner lideri Prigojin, 23 Haziran’da Rus ordusunu Wagner kamplarına saldırı düzenlemekle suçlayarak isyan başlatmıştı. Wagner savaşçıları, Prigojin’in emriyle Rusya’nın güneyindeki Rostov’dan başkent Moskova’ya silahlı yürüyüş başlatmıştı. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov’un istifasını isteyen Prigojin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun arabuluculuğunda isyanı 24 saat sonra geri çekilmişti. Kremlin Sarayı, isyanın ardından Wagner’in Rusya’daki faaliyetlerine son verileceğini ve Wagner savaşçılarının Belarus’taki bir üsse yerleştirileceğini duyurmuştu.