Wagner'den Prigojin tehdidi: Uçağı Rus güçleri düşürdü! Kremlin ele geçirilecek...

RUSYA'da darbe girişiminden 2 ay sonra paralı asker grubu Wagner'in lideri Yevgeniy Prigojin'in uçağının düşmesi ortalığı karıştırdı. Wagner, uçağın Rus güvenlik güçleri tarafından düşürüldüğünü belirterek, "Kremlin ele geçirilecek" resti çekti.

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Putin'e karşı 2 ay önce bir günlük isyan başlatan paralı asker grubu Wagner'in lideri Yevgeniy Prigojin ile yakın adamlarının bulunduğu Embraer 135 tipi özel jet Tver’de Moskova yakınlarında düştü. Rusya içinde 10 kişinin olduğu jetten kurtulan olmadığını duyurdu. Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı da düşen uçakta Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in öldüğünü bildirdi.

Wagner: Rus güçleri düşürdü

Prigojin'in uçağının düşmesinin ardından Wagner'den ilk açıklama geldi. Açıklamada, "Uçağın Rus güvenlik güçleri tarafından düşürüldüğü ve Prigojin'e ait 2. uçağın ise Moskova'ya indiği" ifade edildi.

Wagner açıklamasında, "Kremlin ele geçirilecek! Prigojin'in ölümü doğrulanırsa harekete geçeriz" tehdidinde de bulundu.

Prigojin'in sağ kolu da öldü

Uçakta yer alan yolcu listesinde Prigojin'in yanı sıra yardımcısı ve Wagner'in kurucularından Dmitriy Utkin ile Sergey Propustin, Yevgeniy Makaryan, Aleksandr Totmin, Valeriy Çekalov, Nikolay Matuseyev'in isimleri yer aldı. Hayatını kaybeden 3 kişilik mürettebatın da Aleksey Levşin, Rustam Karimov ve Kristina Raspopova olduğu açıklandı.