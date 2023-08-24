İçişleri Bakanlığı'nda tayin fırtınası! 491 ismin yeri değişti 255 kaymakam atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 24 Ağustos gece yarısı yayımlanan atama kararıyla yüzlerce kaymakam, vali yardımcısı ve bürokratın görev yeri değişti; 255 kaymakamın görev yerinin değiştirildiği ve deprem bölgelerinin de yer aldığı atamalar arasında kamuoyunda gündeme gelmiş isimler de bulunuyor

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İçişleri Bakanlığı görevine Süleyman Soylu’nun ardından Ali Yerlikaya’nın getirilmesiyle bürokrasideki değişim hız kesmeden devam ediyor. Ağustos başından itibaren yayımlanan emniyet ve valiler kararnamesi ile TSK atamalarını bu kez kaymakam, vali yardımcıları ve bürokratların da olduğu yüzlerce listelik atama takip etti.

491 ismin yeri değişti 255 kaymakam atandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla 24 Ağustos gece yarısı yayımlanan atama kararıyla; 491 ismin görev yerleri değiştirildi, 255 kaymakamın ataması yapıldı. Kararla, Ankara'da 6 vali yardımcısı ve 9 kaymakam, İstanbul'da 6 vali yardımcısı ve 14 kaymakam, İzmir'de 5 vali yardımcısı ve 5 kaymakamın ataması yapıldı.

İŞTE ATAMA KARARLARININ TAMAMI

Atamalar arasında kamuoyunda gündeme gelmiş isimler de yer alıyor. Onlardan biri de dönemin İlçe Emniyet Müdürü'nün guletini Vali'ye bildirmesiyle gündeme gelen Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy. Muğla’da emniyet müdürünün merkeze çekilmesi ve vali değişiminin ardından bu kez Marmaris Kaymakamı Ersoy'un da görev yeri değiştirilerek Kocaeli Valisi olarak atandı.

Ankara ve İstanbul Vali Yardımcıları ile kaymakamlıklarda da değişikliğe gidilen kararda, deprem bölgesindeki kaymakam ve vali yardımcılarının da görev yerleri değiştirildi. Hatay Vali Yardımcılığı yaptığı dönemde, Defne Parkı'ndaki gönüllülerin depremzedelere yardım etmesini engellemesi ve konforlu konteynerde yaşamasıyla gündem olan Harun Kaya da Ankara Vali Yardımcılığı'na atandı.

Teftiş kuruluna 26 isim atandı

Kararnamede 11'i kaymakam olmak üzere, 26 isim de Teftiş Kurulu Başkanlığı Mülkiye Müfettişi olarak atandı.

Erdoğan'ın imzasıyla ağustos ayında yayımlanan kararnamelerle Muğla Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu'nun merkeze çekilmesi ve Muğla Valisi Oktay Tavlı'nın Samsun Valisi olarak atanmasının ardından Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Ersoy'un da 24 Ağustos kararnamesiyle ataması yapıldı. Kaymakam Ersoy Kocaeli Valisi olarak atanırken, yerine Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Nurullah Kaya atandı.

Deprem bölgesindeki atamalar

Kararnamede, 6 Şubat depremlerinin etkisi altına aldığı Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye ve Malatya gibi illerin de vali yardımcıları ve kaymakamlarında değişimler oldu. Atamalar, Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2 ve 3. maddelerine dayanarak yapıldığı için bazı isimler yeniden aynı görevlerine atandı.

Bunlardan Antakya Kaymakamı Mustafa Harputlu Manisa Vali Yardımcısı olarak yeniden aynı göreve atandı. Kahramanmaraş Pazarcık Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı ise Şanlıurfa Eyyübiye Kaymakamı olarak atanırken, yerine Savur Kaymakamı Muhammed Kaya atandı.

Hakkari Şemdinli Kaymakamı Batuhan Taşgın Kahramanmaraş Vali Yardımcısı olarak aynı göreve atandı. Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Fatih Damatlar ise Bolu Vali Yardımcısı olarak aynı göreve atandı.

Hatay Vali Yardımcısı Abdullah Akdaş Bartın Vali Yardımcılığında aynı göreve atanırken atanırken, Hatay'ın Defne ilçesi kaymakamlığına Datça Kaymakamı Mesut Çoban atandı. Hatay Defne Kaymakamı Kadir Okatan ise Mersin Vali Yardımcısı olarak aynı göreve atandı.

Kararnamede, Hatay Vali Yardımcısı Harun Kaya Ankara Vali Yardımcısı olarak atandı. Hatay Vali Yardımcısı Kaya'nın, depremden hemen sonra binlerce kişi barınma krizi yaşanırken bir iş insanına ait olan, gözlerden uzak bir bahçede kurulu konteynerde kaldığı ortaya çıkmıştı.

Hatay'da depremzedelere yardım eden gönüllüleri parktan çıkarmak için yaptığı girişimle gündem olan Kaya, Defne Parkı'nda kalanlara, “Siz kendi kafanıza göre gelmişsiniz. Buraya Kızılay gelecek. Buradan çıkın” demişti.

Ankara, İzmir, İstanbul ve Manisa arasında atamalar

Kararnamede Ankara İzmir, Manisa ve İstanbul arasından da atama trafiği yaşandı. Kararla, Ankara'da 6 vali yardımcısı ve 9 kaymakam, İstanbul'da 6 vali yardımcısı ve 14 kaymakam, İzmir'de 5 vali yardımcısı ve 5 kaymakamın ataması yapıldı. İller İdaresi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çit Bodrum Kaymakamı olarak atandı. Hatay Vali Yardımcısı Oğuzhan Bingöl ise Beşiktaş Kaymakamlığı'na atandı.

İzmir Vali Yardımcısı Hikmet Dengeşik Manisa Vali Yardımcısı; Manisa Vali Yardımcısı Ahmet Yılmaz ise İzmir Vali Yardımcısı olarak atandı. Dengeşik, İstanbul Adalar Kaymakamlığı yaptığı 2018 yılında AKP'den Bingöl Milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etmişti.

İstanbul Vali Yardımcısı Günay Öztürk İzmir Vali Yardımcısı olarak atanırken, İstanbul Vali Yardımcısı Levent Kılıç ise Sincan Kaymakamı olarak atandı. İstanbul Vali Yardımcısı Faik Oktay Sözer ise Beykoz Kaymakamlığına atandı.

Eski Ankara Etimesgut Kaymakamı İzzetin Sevgili Ankara Vali Yardımcısı olarak atanırken, Ankara Pursaklar Mehmet Yıldız Kaymakamı ise İstanbul Pendik Kaymakamı olarak atandı.