Cem Küçük isyan etti! Murat Ongun'u eleştirin ama iftira atmayın...

Son günlerde sosyal medyada hedef yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sözcüsü Murat Ongun hakkında üretilen yalanlara Cem Küçük de isyan etti.

Abone ol

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sözcüsü Murat Ongun, sosyal medyada hedef yapılmış ve Ongun'un mal varlığı ile ilgili iddialar gündeme getirilmişti. İddiaya göre değeri 25 milyon lira olan bir evde oturan Ongun ailesinin banka hesaplarında açıklanamayan bir para trafiği de vardı.

O evde 3 yıldır kiracıymış

İktidar yanlısı bazı yayın organlarında da haber olan bu iddia Ongun'un avukatı tarafından yalanlandı ve iddia sahipleri ile ilgili suç duyurunda bulunulduğu açıklandı. Ongun'un oturduğu ve açık adresine kadar verilen evin ise ailenin 3 yıldır ikamet ettiği kiralık bir ev olduğunu ifade edildi.

Bu açıklama üzerine iktidara yakınlığı ile bilinen Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük de yalan olduğu ortaya çıkarılan bu iddialara isyan etti. Küçük sosyal medya hesabından, Ongun'un avukatının paylaşımını alıntılayarak, "Herkes eleştirilir ve eleştirilmelidir. Ama yalan bilgilere gerek yok. Kiracısı olduğu evi kendi mülkü gibi sunmak ahlaki değil." dedi.