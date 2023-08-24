BIST 7.602
DOLAR 27,22
EURO 29,60
ALTIN 1.681,70
HABER /  SPOR

Arda Güler'in sahalara dönüş tarihi belli oldu! Real Madrid'de ne zaman maça çıkacak?

Arda Güler'in sahalara dönüş tarihi belli oldu! Real Madrid'de ne zaman maça çıkacak?

Fenerbahçe Real Madrid'e transfer olan ancak sakatlanan Arda Güler'in dönüş tarihini İspanyol basını yazdı. Güler'in Las Palmas maçında sahada olması bekleniyor.

Abone ol

Fenerbahçe'nin Real Madrid'e sattığı Arda Güler, idmanda dizinden sakatlanarak ameliyat oldu.

İspanyol basınında çıkan habere göre; Güler'in iyileşme süreci son derece olumlu ilerliyor. Güler'in 1 ay içinde tamamen hazır hale geleceği bilgisi verildi.

Eylül ayındaki milli arada takımla çalışmalara başlayacağı aktarılan Güler'in Madrid formasını giyeceği ilk maçla ilgili de tahminde bulunuldu.

Güler'in, Madrid derbisi sonrası iç sahada oynanacak Las Palmas maçında siftah yapmasının beklendiği vurgulandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Malatya'da şiddetli deprem! Çevre iller de sallandı! AFAD'dan son dakika açıklama
Malatya'da şiddetli deprem! Çevre iller de sallandı! AFAD'dan son dakika açıklama
Balkonda otururken bir anda kanlar içinde kaldı hayatını kaybetti
Balkonda otururken bir anda kanlar içinde kaldı hayatını kaybetti
Üniversite öğrencilerine kötü haber! KYK yurt ücretlerine zam geldi işte yeni KYK ücretleri...
Üniversite öğrencilerine kötü haber! KYK yurt ücretlerine zam geldi işte yeni KYK ücretleri...
Çanakkale'deki orman yangınında son durum! Rüzgar "spot atma" yaptıkça büyüyor
Çanakkale'deki orman yangınında son durum! Rüzgar "spot atma" yaptıkça büyüyor
Merkez Bankası faiz kararı! İslam Memiş açıkladı: Dolar ve gram altın ne olur?
Merkez Bankası faiz kararı! İslam Memiş açıkladı: Dolar ve gram altın ne olur?
Cem Küçük isyan etti! Murat Ongun'u eleştirin ama iftira atmayın...
Cem Küçük isyan etti! Murat Ongun'u eleştirin ama iftira atmayın...
Wagner'den Prigojin tehdidi: Uçağı Rus güçleri düşürdü! Kremlin ele geçirilecek...
Wagner'den Prigojin tehdidi: Uçağı Rus güçleri düşürdü! Kremlin ele geçirilecek...
İçişleri Bakanlığı'nda tayin fırtınası! 491 ismin yeri değişti 255 kaymakam atandı
İçişleri Bakanlığı'nda tayin fırtınası! 491 ismin yeri değişti 255 kaymakam atandı
Resmi Gazete'de yayınlandı! 42 ilin jandarma komutanı değişti! Bazı albaylar generalliğe terfi etti
Resmi Gazete'de yayınlandı! 42 ilin jandarma komutanı değişti! Bazı albaylar generalliğe terfi etti
Okan Buruk'tan yıldız isme özel teşekkür
Okan Buruk'tan yıldız isme özel teşekkür
22 yıldır kayıp olan bir kişinin Avusturya Alpleri'nde cesedi bulundu
22 yıldır kayıp olan bir kişinin Avusturya Alpleri'nde cesedi bulundu
Biden'dan Prigojin'in ölümü ile ilgili açıklama: Şaşırmadım
Biden'dan Prigojin'in ölümü ile ilgili açıklama: Şaşırmadım