Arda Güler'in sahalara dönüş tarihi belli oldu! Real Madrid'de ne zaman maça çıkacak?

Fenerbahçe Real Madrid'e transfer olan ancak sakatlanan Arda Güler'in dönüş tarihini İspanyol basını yazdı. Güler'in Las Palmas maçında sahada olması bekleniyor.Abone ol
Fenerbahçe'nin Real Madrid'e sattığı Arda Güler, idmanda dizinden sakatlanarak ameliyat oldu.
İspanyol basınında çıkan habere göre; Güler'in iyileşme süreci son derece olumlu ilerliyor. Güler'in 1 ay içinde tamamen hazır hale geleceği bilgisi verildi.
Eylül ayındaki milli arada takımla çalışmalara başlayacağı aktarılan Güler'in Madrid formasını giyeceği ilk maçla ilgili de tahminde bulunuldu.
Güler'in, Madrid derbisi sonrası iç sahada oynanacak Las Palmas maçında siftah yapmasının beklendiği vurgulandı.