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Esenyurt'ta bir şahısa arayıp rahatsız ettiği kadının yakınlarından meydan dayağı! Kavga anları kameraya an be an yansıdı

Esenyurt'ta bir şahısa arayıp rahatsız ettiği kadının yakınlarından meydan dayağı! Kavga anları kameraya an be an yansıdı

İstanbul Esenyurt'ta bir kadını ve yakınlarını telefonla arayarak rahatsız eden şahısa kadının yakınlarından sokak ortasında meydan dayağı atıldı. Şahıslardan birinin adeta uçarak üstüne atılıp yere yığdığı adam kanlar içinde kaldı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

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Olay, dün saat 21.00 sıralarında Örnek Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz adam, bir süredir telefonla arayıp rahatsız ettiği kadın ve kadının yakınları ile sokak üzerinde buluştu. Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Bunun üzerine kadının yakınlarından olan şahıs, adama doğru atılıp yere yığdı. Yerdeki adamı defalarca yumruklayan şüpheli, kadının müdahale çabasına rağmen durmadı. Öfkeli şahıs, doğrulmaya çalışan adamın yüzüne sert bir şekilde tekme atarak tekrar düşmesine neden oldu.

Tarafların yanına giden bir diğer şüpheli ise yerden sopa alarak vurmaya ve tekme atmaya başladı. Şahıslar, esnaf ve sokak sakinlerinin müdahalesi ile dururken kadın ise kanlar içinde kalan adamın telefonunu cebinden alarak yere attı.

Şüpheliler olay yerinden ayrılarak kayıplara karışırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı adam ambulansla hastaneye kaldırılırken polis ekiplerinin konu ile ilgili çalışmaları devam ediyor.

Dehşet veren darp anı ise sokak üzerindeki bir marketin güvenlik kamerasına ve çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarıyla saniye saniye görüntülendi.

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