Eskişehir'deki orman yangınında son durum! Bakan Yumaklı: Yangın kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Eskişehir'de dün başlayan orman yangınının bugün itibarıyla kontrol altına alındığını açıkladı.

Seyitgazi ilçesine bağlı Kümbet ve Oynaş mahalleleri arasındaki bölgede dün saat 13.00 sularında bir tarım arazisinde pulluk makinesinden çıkan kıvılcımdan dolayı yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Bölgeye 200’ün üzerinde personel, arazözler ve su tankerleri sevk edildi.

Yangın söndürme çalışmalarına 5 yangın söndürme helikopteri ve 1 yangın söndürme uçağı havadan destek verirken, vatandaşlar da traktörleri ve su tankerleri ile çalışmalara katıldı.

İşte Eskişehir'deki orman yangınından son dakika gelişmeler...

08:20 Vaki Aksoy söndürme çalışmalarını yerinde takip etti

Eskişehir’den de çok sayıda AFAD ve OBAK yangın söndürme gönüllüsü çalışmalara destek vermek için bölgeye geldi.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Seyitgazi Kaymakamı Yeşim Altın, Eskişehir Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, AFAD İl Müdürü Recep Bayır ve Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin bölgeye gelerek, söndürme çalışmalarını yerinde takip etti.

08:50 Havadan müdahale sabah yeniden başladı

Akşam karanlığı çökünce havadan yürütülen çalışmalara ara verilmesinin ardından sabahın ilk ışıklarında 4 helikopterle alev tespit edilen noktalara su bırakılmaya başlandı. Helikopterlerle yangın bölgesindeki 2 riskli noktaya su bırakıldığı bildirildi.

Etrafının çevrildiği öğrenilen yangın bölgesinde ekipler, alevleri kontrol altına almak için yoğun mücadele veriyor.

11:30 Bakan Yumaklı: Yangın kontrol altında

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Eskişehir’de dün akşam çıkan yangın yaklaşık 260 hektarlık ormanı etkilemişti. Oradaki arkadaşlarla yoğun mücadeleden sonra kontrol altına aldılar. An itibariyle aktif yangın söz konusu değil. Ben süreci başlangıçtan itibaren yakından takip eden bize cesaret ve moral veren Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Rabbim ülkemizi her türlü afetten, her türlü kaza,beladan muhafaza etsin. Yangın yerleşim yerine yakın bir araziden çıktı, sebebini kolluk kuvveti arkadaşlarımız araştırıyorlar" açıklamasında bulundu.

12:12 Yangına sebep olan şahıs adliyeye sevk edildi

Yangının çıkışına neden olan balya makinesini kullanan 65 yaşındaki Mevlüt T. gözaltına alındı. Jandarma ekiplerinde işlemleri tamamlanan şüpheli, ‘Taksirle orman yangınına neden olmak’ suçu çerçevesinde adliyeye sevk edildi.