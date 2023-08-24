İkinci bir emre kadar giriş yasak! Kaymakamlık duyurdu!

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde ormanlık alanlara girişler yasaklandı. Konuyla ilgili kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "İlçemizde bulunan tüm ormanlık alanlara girişler ikinci bir emre kadar yasaklanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde ruhsatlı mesire alanları hariç tüm ormanlık alanlara girişler ikinci bir emre kadar yasaklandı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ilçede bazı kararlar alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Ruhsatlı mesire alanları dışında, ilçemizde bulunan tüm ormanlık alanlara girişler ikinci bir emre kadar yasaklanmıştır." ifadesi yer aldı.