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İstanbul'da otogarda zincirleme kaza: Yaralılar var

İstanbul'da otogarda zincirleme kaza: Yaralılar var

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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Kaza, 22.00 sıralarında 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen 34 FJU 120 plakalı otomobil, 34 LR 6919 plakalı cipe çarptı. Çarpmanın etkisiyle cip park halindeki otomobile çarparken, 34 FJU 120 plakalı otomobil ise başka bir otomobile çarptı.

Kazada iki kişi hafif yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Alkollü olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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