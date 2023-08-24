CHP listelerinden seçilen 39 milletvekilinin sırrı ortaya çıktı kim yaptı bu projeksiyonu?

Kılıçdaroğlu'nun yakın çalışma ekibinin yaptığı saha çalışmasında Deva, GP, SP ve DP adaylarının CHP listelerinden seçime girdiği takdirde İttifak’ın oyları arttığı projeksiyonun Kılıçdaroğlu'nu ikna ettiği ve bu partilerin CHP listelerinden girmesi yönünde Kılıçdaroğlu'nun ısrarcı olduğu ortaya çıktı. Yazar Fuat Uğur, ayrıntıları yazdı.

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Seçim yenilgisinin ardından Millet İttifakı'nda karşılıklı suçlamalar devam ediyor. CHP'liler kandırıldıklarını düşünürken, diğer küçük partiler de oy katkılarının büyük olduğunu iddia ediyor.

Son olarak Ali Babacan'ın "CHP'nin kendi başına bugün herhangi bir seçime girip Türkiye genelinde, Türkiye'nin tümü için kazanması mümkün mü?" sözleri tartışmaları yeniden alevlendirdi.

CHP'lilerin tepki gösterdiği bu açıklamaya Kılıçdaroğlu'ndan ses çıkmaması dikkat çekti. İşte bu sessizliğin nedenini tv100 yazarı Fuat Uğur, yazısında aktardı:

"Kılıçdaroğlu ısrarcı oluyor"

Mustafa Yeneroğlu, tam da söyledikleri gibi ayrı olarak seçime girmeyi planladıklarını, hatta Türkiye’nin neredeyse tamamına yakın kısmında milletvekili listelerini hazırladıklarını anlattıktan sonra Babacan’ın “Biz ayrı bir ittifak ile seçime gitmeyi planlıyoruz” sözünü hatırlattı ve şu ifşaatta bulundu:

“Ancak biz bu açıklamaları yapıp çalışmalarımıza başladıktan sonra Sayın Kılıçdaroğlu’ndan Genel Başkanımıza bir telefon geldi. Kendisini CHP’ye davet etmişti Kemal bey. Söylediği şuydu. Yakın çalışma ekibi bir saha çalışması yapmış. Bunun üzerinden oluşturulan PROJEKSİYONA GÖRE Deva, GP, SP ve DP adayları CHP listelerinden seçime girdiği takdirde İttifak’ın oyları artıyor. Sayın Kılıçdaroğlu Genel Başkanımıza asıl amacın Parlamento’da da çoğunluğu sağlamak olduğunu hatırlatarak ayrı listeyle seçime girilmemesini rica ediyor ve bu konuda çok ISRARCI oluyor hatta.”

Sayın Yeneroğlu bu sırrı açıkladığında programdaki herkes dondu kaldı. Kemal beyin önerisi, Millet İttifakı içinde her partinin tıpkı Cumhur İttifakı’ndaki Yeniden Refah Partisi örneğinde olduğu gibi kendi logolarıyla yer alması değildi. Bu 4 partinin adaylarının CHP LİSTELERİNDEN seçime girmesiydi."

Kim yaptı bu projeksiyonu?

İmamoğlu'na yakın çevrelerin bu projeksiyonu gündemde tuttuğuna değinen yazar Uğur, yazısını böyle tamamladı:

"Kim yaptı bu projeksiyonu? Kısaca SUÇLU kim? Kemal Kılıçdaroğlu’nu ikna edenler nerede? Bugün İmamoğlu’nun yanında bayrak açan Özgür Özel ve Engin Altay gibiler o zaman neden tek bir itiraz sesi yükseltmedi? O Kemal beyi yüzde 60 ile kazanıyor gösteren anketleri hangi şirketler hazırladı? Amaç neydi? Tüm bu sorular cevap bekliyor aslında."

Fuat Uğur'un yazısının tamamı