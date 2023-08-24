Bunu daha önce duymamıştınız! Aşırı sıcak havalar ruh sağlığınızı tehdit ediyor olabilir

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden yaz sıcakları olumlu ve olumsuz birçok etkisiyle uzmanların uyarı konusu olmaya devam ediyor. Psikiyatri Uzmanı Dr. Süreyya Işık Coşkun aşırı sıcakların depresyon, bipolar bozukluk, panik bozukluk ve şizofreni gibi hastalıkları arttırdığını açıkladı.

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Hava sıcaklığının 45 dereceyi aştığı Adana’da başta psikiyatri hastaları olmak üzere birçok insanın psikolojisi olumsuz etkileniyor. Acıbadem Adana Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Süreyya Işık Coşkun, “Türkiye’nin en sıcak illerinden Adana’da hava sıcaklığı 40 derecenin üzerinde seyrediyor. Nemle birlikte hissedilen sıcaklık 50 dereceyi de aşıyor. Hal böyle olunca insan psikolojisi de sıcak havalardan etkileniyor ve birçok olumsuzluk yaşanıyor” dedi.

“Sıcak hava insanları etkiliyor”

Psikiyatri Uzmanı Dr. Süreyya Işık Coşkun, konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu. Dr. Coşkun, “İnsan biyopsikososyal bir varlıktır. Bu yönüyle yaşadığı çevreden ve yaşam şartlarından etkilenir. Dolayısıyla aşırı sıcakların insanı etkilemesi kaçınılmaz bir durumdur. Kişi üzerinde stres etkisini oluşturur, olaylara verdiği tepkilerin aşırı ve yersiz olmasına neden olabilir. Hatta bununla ilgili çoğu zaman ‘Güneşe kurşun sıkılıyor’ diye espriler yapılıyor. Psikiyatrik olarak da sıcak hava insan psikolojisini çok fazla etkiliyor” diye konuştu.

"Konsantrasyon bozuklukları oluyor"

Sıcak havada depresyon, bipolar ve şizofreninin arttığını anlatan Dr. Coşkun, “Bu hastalıkların dışında herhangi bir tanı almasa bile insan psikolojisini etkileyen boyutlar çok fazla ve detaylı. Mesela duygu durumunda dalgalanmalara, yani depresyon ve kaygıdan kaynaklanan tanı almasa bile gündelik hayatın içerisinde kişilerin daha depresif, daha kaygılı olmasına neden oluyor. Ayrıca konsantrasyon bozuklukları yaşanıyor, uyku ve iştah bozulmalarına sebep olabiliyor” dedi.

“Sürücülerde strese ve trafik kavgalarına yol açabilir"

Sıcaklıkların yaşam enerjisini düşürdüğünü kaydeden Psikiyatri Uzmanı Dr. Süreyya Işık Coşkun sıcak havada insanların daha yorgun, daha mutsuz, daha isteksiz ve dışarıdan bakıldığında daha tembel görülebildiğine dikkat çekti. Aşırı sıcakların insanların davranışları üzerinde iki farklı etkisi olduğuna değinen Dr. Coşkun şunları söyledi: “Bu iki farklı durumu şöyle anlatabiliriz. Sıcak havaya daha az maruz kalan kişi daha az stresli olurken fazla maruz kalmış bir insan daha fazla strese yatkın oluyor."

"Sıcakların kişi üzerinde stres etkisi oluşturması insanların daha toleransız ve çatışmaya daha eğilimli olmasına neden olabilir. Örneğin Adana’da da sıkça gördüğümüz trafik kavgalarında sıcağın da etkisi var. Sürücü ve yayalar arasındaki kavgalara bakıldığında genelde sıcağa maruz kalmış yaya yavaş kanlı hareket ederken, sıcak havada araç süren sürücü de daha sabırsız oluyor.”