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Kuzey Kore'nin casus uydu fırlatma girişimi yine başarısız oldu!

Kuzey Kore'nin casus uydu fırlatma girişimi yine başarısız oldu!

Kuzey Kore, yörüngeye casus uydu yerleştirmek amacıyla gerçekleştirdiği ikinci denemenin başarısız olduğunu ve ekimde yeniden bir deneme yapılacağını duyurdu.

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Kuzey Kore Uzay Ajansı, Chollima-1 adlı taşıyıcı roket ile Malligyong-1 uydusunun yörüngeye yerleştirmek için fırlatıldığını ancak uçuşun üçüncü evresinde acil patlama sisteminin hata vermesinden dolayı denemenin başarısız olduğunu bildirdi.

Kuzey Kore Ulusal Havacılık ve Uzay Geliştirme İdaresi (NADA), yörüngeye casus uydu yerleştirmek amacıyla gerçekleştirildiği iddia edilen başarısız girişimin ardından ekimde yeni bir denemenin planlandığını belirtti.

Güney Kore ordusu, söz konusu füze fırlatma girişiminin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını ihlal ettiğini belirtti.

Japonya Kabine Baş Sekreteri Hirokazu Matsuno ise girişimi "barışa ve istikrara bir tehdit" olarak tanımladı.

Japonya, Kuzey Kore'nin askeri casus uydusu fırlatmayı planladığını açıklamıştı

Japonya Sahil Güvenliği Sözcüsü Hiromune Kikuchi, 22 Ağustos'ta, Kuzey Kore'nin, uydu fırlatma takvimi hakkında Japon makamlarını bilgilendirdiğini, fırlatmanın 24-30 Ağustos'ta gerçekleşebileceğini belirtmişti.

Hiromune, Kuzey Kore'nin ne tür bir uydu fırlatmayı planladığını belirtmediğini ancak mayıs ayında fırlatılan askeri casus uydusuna benzer bir uydu olduğunu düşündüklerini kaydetmişti.

Güney Kore ordusundan konuya ilişkin dün yapılan açıklamada, Kore Yarımadası'nın batı kıyısındaki uluslararası sular üzerinde uçan roketin Kuzey Kore'nin kuzeybatısındaki Tongchang-ri bölgesinden yerel saatle 03.50'de havalandıktan sonra tespit edildiği belirtilmişti.

Kuzey Kore, 31 Mayıs'ta askeri casus uydu fırlatma girişiminde bulunmuş, deneme, taşıyıcı roket sistemindeki arıza nedeniyle başarısız olmuştu. Pyongyang yönetimi, bu denemeyi yılın ilk yarısındaki "en ciddi hata" olarak tanımlamıştı.

Kuzey Kore, uluslararası kınamalara rağmen kısa sürede uydunun yeniden "doğru şekilde" fırlatılacağını duyurmuştu.

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