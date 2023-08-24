Aytun Çıray'dan bomba Meral Akşener iddiası! FETÖ soruşturması Erdoğan'la anlaştığı için mi kapandı?

İYİ Parti'den istifa eden Aytun Çıray, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 7 yıldır devam eden FETÖ soruşturmasının, Akşener'le Erdoğan'ın telefon görüşmesinden bir gün sonra takipsizlikle sonuçlanmasıyla ilgili flaş iddialarda bulundu. Akşener'in, Erdoğan'la anlaştığını ima eden Çıray, CHP'lilerden özür dileyip "Kılıçdaroğlu'nun etrafında birleşin" çağrısı yaptı.

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İYİ Parti lideri Meral Akşener'in, Ankara'da öldürülen Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesi sonrası Ankara kulisleri hareketlendi. İYİ Parti'nin AK Parti ile anlaştığı iddiaları kulaktan kulağa konuşulamaya başlanırken, İYİ Parti'den istifa eden Aytun Çıray'dan bomba imalar ve iddialar geldi.

Tanıdığım Akşener Fetöcü değildir

Sosyal medya hesabından, "Sayın Akşener'in 'FETÖCÜ olduğu' ile ilgili olduğu söylenen ve 7 yıldır devam eden Savcılık dosyası kapandı. Öncelikle... 15 Temmuz gecesi -dinlediyse- konuşmalarımızdan devlet de bir sonuç çıkarır. Tanıdığım Akşener Fetöcü değildir." diyen Aytun Çıray, dosyanın kapanmasının Erdoğan ile Akşener arasındaki anlaşma sonucu olduğunu ima eden şu satırları paylaştı:

Soruşturma tesadüfüne bakın ki...

"Bu konudaki soruşturma onun üzerinde Demokles'in kılıcıydı. Yalnız.. Yedi yıldır devam eden soruşturmaya son verildiğinde tesadüfe bakın.

1-) Bir gün önce bir vesile ile Sayın Akşener, Sayın Cumhurbaşkanı ile görüştüler. 2-) Benim 'Asalım şu Kemal Kılıçdaroğlu'nu' başlıklı makalem gündem oldu.

3-) Sayın Akşener'in 26 Ağustos konuşmasının öncesinde doping etkisi. Yorum sizin."

Kılıçdaroğlu'nun etrafında birleşin

Aytun Çıray daha sonra bir paylaşım daha yaparak CHP'lilerden özür dileyip, Kemal Kılıçdaroğlu etrafında birleşme çağrısı yaptı. Çıray paylaşımında, "Her şey aydınlandı... Herkesten ve özellikle CHP'lilerden sonsuz özür dileyerek rica ediyorum.. CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun etrafında birleşin." çağrısı yaptı.