BIST 7.648
DOLAR 27,22
EURO 29,63
ALTIN 1.681,91
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İzmir'de fare faciası! Yaşlı kadın oturduğu yerde fare tarafından ısırıldı

İzmir'de fare faciası! Yaşlı kadın oturduğu yerde fare tarafından ısırıldı

İzmir Karşıyaka'da kaldırımda oturan 76 yaşındaki bir kadın fare tarafından ısırıldı, hastanelik oldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Abone ol

Olay, dün sabah saatlerinde Karşıyaka ilçesi Dedebaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Kaldırımda oturmakta olan Cennet Sarı (75), arkasında gezinen ve kendisine temas eden hayvanı uzaklaştırmak için elini arkasına doğru götürdü. Bu sırada uzaklaştırmak istediği hayvan tarafından parmağı ısırıldı.

Can havliyle bulunduğu yerden ayağa kalkan ve kendisini ısıran canlının fare olduğunu görerek paniğe kapılan Sarı, elindeki bastonla fareye vurmaya başladı. Fare bir süre sonra kaçarak uzaklaşırken, Sarı’nın fare tarafından ısırıldığı ve yaşadığı panik anlar ise bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

‘Korkma bir şey olmaz’ demişler

Yakınlarına haber vermesinin ardından Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen, burada kendisine tetanoz aşısı vurulan Cennet Sarı, yaşadığı korkunç olaya ilişkin, “Sabah saat 09.00’da kızlarımla dışarı çıktım. Bir kolum kırık nedeniyle sargılı bir elimde de baston olması nedeniyle belim ağrıdı, bende kapının önünde kaldırıma oturdum."

"Oturduğum yerde sırtıma bir şey dokundu. Bende kedi sanıp iteklemek isteyince parmağımı ısırdı. Fare olduğunu görünce bastonumla vurdum ama kaçarak arabanın altına girdi. Hastanede tetanoz aşısı yaptılar, korkma bir şey olmaz’ dediler.

“Mahallemizde geceleri fareler görüyoruz”

Cennet Sarı ile aynı binada yaşan komşusu Ayşe Bosnagöçmenleri ise “Balkonda çamaşır asarken, karşıdan Cennet ablayı gördüm ve biraz sohbet ettikten sonra içeriye girdim. İçeriye girmemden kısa bir süre sonra Cennet ablanın bana seslendiğini duydum."

"Balkona çıkıp baktığımda, Cennet ablanın ellerinden kanlar akıyordu. ‘Ayşe beni fare ısırdı’ diye bağırdı, bende hemen kızını aradım. Mahallemizde geceleri fareleri görüyoruz. Sırf burada değil cadde de görüyoruz. Buna bir an önce çare bulunmasını istiyoruz” diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Hakan Peker Safranbolu Belediye Başkanlığı'na aday olacağını açıkladı
Hakan Peker Safranbolu Belediye Başkanlığı'na aday olacağını açıkladı
Bunu daha önce duymamıştınız! Aşırı sıcak havalar ruh sağlığınızı tehdit ediyor olabilir
Bunu daha önce duymamıştınız! Aşırı sıcak havalar ruh sağlığınızı tehdit ediyor olabilir
ABD, Tayvan'a F-16 kızılötesi arama takip sistemi satacak!
ABD, Tayvan'a F-16 kızılötesi arama takip sistemi satacak!
Kuzey Kore'nin casus uydu fırlatma girişimi yine başarısız oldu!
Kuzey Kore'nin casus uydu fırlatma girişimi yine başarısız oldu!
Pençe-Kilit operasyonunda kahreden haber! 1 asker şehit oldu
Pençe-Kilit operasyonunda kahreden haber! 1 asker şehit oldu
Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i resmen açıkladı! İstanbul'a geliş tarihi netleşti
Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i resmen açıkladı! İstanbul'a geliş tarihi netleşti
Aytun Çıray'dan bomba Meral Akşener iddiası! FETÖ soruşturması Erdoğan'la anlaştığı için mi kapandı?
Aytun Çıray'dan bomba Meral Akşener iddiası! FETÖ soruşturması Erdoğan'la anlaştığı için mi kapandı?
Çin, Japonya'nın Fukuşima'daki radyoaktif atık suyu okyanusa boşaltmasını kınadı!
Çin, Japonya'nın Fukuşima'daki radyoaktif atık suyu okyanusa boşaltmasını kınadı!
Lunaparkta kavgaya tutuşan çocuklar yabancı uyruklu çocuğu sandalyeyle yaraladı!
Lunaparkta kavgaya tutuşan çocuklar yabancı uyruklu çocuğu sandalyeyle yaraladı!
İstanbul'da otogarda zincirleme kaza: Yaralılar var
İstanbul'da otogarda zincirleme kaza: Yaralılar var
CHP listelerinden seçilen 39 milletvekilinin sırrı ortaya çıktı kim yaptı bu projeksiyonu?
CHP listelerinden seçilen 39 milletvekilinin sırrı ortaya çıktı kim yaptı bu projeksiyonu?
Esenyurt'ta bir şahısa arayıp rahatsız ettiği kadının yakınlarından meydan dayağı! Kavga anları kameraya an be an yansıdı
Esenyurt'ta bir şahısa arayıp rahatsız ettiği kadının yakınlarından meydan dayağı! Kavga anları kameraya an be an yansıdı