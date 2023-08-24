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ABD gerilimi fırsata çevirdi Tayvan bahane silah satışı şahane

ABD gerilimi fırsata çevirdi Tayvan bahane silah satışı şahane

ABD Dışişleri Bakanlığı, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'a 500 milyon dolar değerinde F-16 kızılötesi arama takip sistemi ve ilgili ekipmanın satışını onayladı.

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ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanlığının, Tayvan'a 500 milyon dolar değerinde F-16 kızılötesi arama takip sistemi ve ilgili ekipmanın satışına onay verdiği belirtildi.

Açıklamada, satış onayına ilişkin Kongreye tebligat gönderildiğine işaret edilerek, "Bu ekipmanların satışı ve Tayvan'a verdiğimiz destek, bölgedeki temel askeri dengeyi değiştirmeyecektir." ifadesi kullanıldı.

ABD'de Joe Biden yönetimi, mart ayında Tayvan'a F-16 cephanelikleri ve ilgili ekipmanın olduğu 619 milyon dolar değerindeki silah satışına onay vermişti.

Çin, Washington yönetimini Tayvan'a silah satışını ve askeri ilişkilerini kesmeye davet ediyor.

Dışişleri Bakanlığının silah satış onayları, sadece ABD yönetimi açısından satışın bir mahzurunun bulunmadığı anlamına geliyor.

ABD Kongresinin 30 iş günü içinde Bakanlığın kararına itiraz etmemesi durumunda yönetim, satışın yapılmasına onay verilen ülkeyle satış paketinin içeriği için görüşmelere başlıyor.

Bu görüşmelerin sonunda ABD, o ülkeye teklif mektubu sunuyor. Teklife olumlu yanıt aldığı takdirde de tedarik işlemi gerçekleşiyor.

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