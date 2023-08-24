AK Parti Ankara adayı kim olacak? AK Parti kulislerinde konuşulan 2 isim

MAK Yönetim Kurulu Başkanı olan Mehmet Ali Kulat, konuk olduğu canlı yayında AK Parti kulislerinde Ankara adaylığı için Süleyman Soylu ve Veysel Tiryaki'nin konuşulduğunu açıkladı.

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MAK Siyasi Danışmanlık şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı olan Mehmet Ali Kulat, Halk TV'de ekrana gelen 'Gündem Özel' programında Barış Terkoğlu'nun konuğu oldu.

Kulat, yerel seçimlere az bir süre kala AK Parti kulislerinde konuşulan adayları açıkladı. 2024 yerel seçimler için AK Parti aday belirlemek için kolları sıvadı. Son seçimler sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışmalar için start vermişti. AK Parti kulislerinde aday belirleme yarışı sürüyor.

"Veysel Tiryaki ön plana çıkıyor"

Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki'nin AK Parti'de Ankara adaylığı için öne çıktığını ifade eden Mehmet Ali Kulat, "Sayın Süleyman Soylu düşünülmezse, Veysel Tiryaki'nin isminin ön plana çıkacağını düşünüyorum. Bu iki isim arasında yoğunlaşacak." ifadelerini kullandı.