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Bursa'da saç yüklü tır takla attı! Zeytin ağalarının arasına sıkıştı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bursa'da saç yüklü tır takla attı! Zeytin ağalarının arasına sıkıştı

Bursa iznik'te seyir halindeyken kontrolden çıkan saç yüklü tır takla attı. Zeytin ağaçlarının arasında ters duran tır şoförü, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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Olay, saat 00.30 sıralarında Bursa'nın İznik ilçesi, Orhangazi istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 APY 265 plakalı tır şoförü Ö.T., seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Saç yüklü, yol kenarındaki zeytin ağaçlarının arasına girerek ters döndü. Yoldan geçenlerin yardımı ile kurtarılan Ö.T., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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