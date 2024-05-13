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Ankara'da eşi ve 2 çocuğunu öldüren komiser yardımcısı intihar etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Ankara'da eşi ve 2 çocuğunu öldüren komiser yardımcısı intihar etti

Ankara'daki evine izinli olarak gelen Hatay İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli komiser yardımcısı, eşi ve 2 çocuğunu öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Ankara'da eşi ve 2 çocuğunu öldüren komiser yardımcısı intihar etti

Alınan bilgiye göre, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli komiser yardımcısı Veysel Ö, Keçiören ilçesinde yaşayan ailesini ziyarete geldi.

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Ankara'da eşi ve 2 çocuğunu öldüren komiser yardımcısı intihar etti

Veysel Ö, henüz bilinmeyen nedenle eşi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından Veysel Ö, eşi ve 2 çocuğunu öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Olayın ardından eve gelen aile yakınları sinir krizi geçirdi.

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Ankara'da eşi ve 2 çocuğunu öldüren komiser yardımcısı intihar etti

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı.

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Ankara'da eşi ve 2 çocuğunu öldüren komiser yardımcısı intihar etti
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