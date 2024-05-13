Ankara'da eşi ve 2 çocuğunu öldüren komiser yardımcısı intihar etti

Veysel Ö, henüz bilinmeyen nedenle eşi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından Veysel Ö, eşi ve 2 çocuğunu öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Olayın ardından eve gelen aile yakınları sinir krizi geçirdi.