BIST 10.219
DOLAR 32,21
EURO 34,86
ALTIN 2.444,47
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Motokuryelik yapan üniversite öğrencisi Ata Emre'nin başına gelenler çok korkunç!

Motokuryelik yapan üniversite öğrencisi Ata Emre'nin başına gelenler çok korkunç!

 Balıkesir'de motokurye olarak çalışan üniversite öğrencisi, sipariş götürdüğü sokakta uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Abone ol

Siparişi teslim etmek için motosikletle yola çıkan üniversiteli Ata Emre A'ya (20) E.Ö. (17), Emir Sokağı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle bıçakla saldırdı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri, vücudunun bazı yerlerinden 10 bıçak darbesi alan Ata Emre A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Balıkesir Üniversitesinde turizm ve otelcilik programı öğrencisi olup ailesi Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşayan gencin cansız bedeni, morga gönderildi.

Alkollü olduğu öğrenilen ve olay yerinden kaçan E.Ö. ile onu sakladığı belirlenen babası O.Ö. polis tarafından gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Ö'nün kasten yaralama, tehdit gibi olaylardan 6 suç kaydının bulunduğu belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Peugeot hafif ticari araçları yeniledi Yeni Partner Van 913 bin 500 liradan satışta
Peugeot hafif ticari araçları yeniledi Yeni Partner Van 913 bin 500 liradan satışta
Kuzey yarım kürede şiddetli "Jeomanyetik Fırtına" bekleniyor! Saatler süren kesintiler yaşanabilir
Kuzey yarım kürede şiddetli "Jeomanyetik Fırtına" bekleniyor! Saatler süren kesintiler yaşanabilir
Fenerbahçe'de gelecek sezon düşünülmeyen futbolcular belirlendi
Fenerbahçe'de gelecek sezon düşünülmeyen futbolcular belirlendi
Anneler Günü’ne özel hediye bileklik için Pandora Türkiye internet mağazasını ziyaret et.
Anneler Günü’ne özel hediye bileklik için Pandora Türkiye internet mağazasını ziyaret et.
Fenerbahçe ile görüşen Jose Mourinho'nun istediği yıllık ücret belli oldu
Fenerbahçe ile görüşen Jose Mourinho'nun istediği yıllık ücret belli oldu
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Honda'nın 2023 mali yılı net karı yüzde 70 yükseldi Honda'ya hibrit dopingi
Honda'nın 2023 mali yılı net karı yüzde 70 yükseldi Honda'ya hibrit dopingi
Kocaeli'de bir evden 17 kamyon çöp çıkarıldı
Kocaeli'de bir evden 17 kamyon çöp çıkarıldı
Türk yapımı bir oyun daha Steam'e geliyor Despot Zombie oyunun konusu ne?
Türk yapımı bir oyun daha Steam'e geliyor Despot Zombie oyunun konusu ne?
Meteoroloji saat verip uyardı! Çok kuvvetli olacak
Meteoroloji saat verip uyardı! Çok kuvvetli olacak
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
Maliye şimdi de POS cihazlarıyla yapılan tahsilatları radarına aldı
Maliye şimdi de POS cihazlarıyla yapılan tahsilatları radarına aldı