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Meteoroloji saat verip uyardı! Çok kuvvetli olacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Meteoroloji saat verip uyardı! Çok kuvvetli olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü,  yurdun bazı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Saat de belli, dışarı çıkarken dikkat edin!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminine göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Ankara, Çankırı, Karabük, Kırıkkale, Kastamonu çevreleri ile Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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