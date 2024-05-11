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Ahmet Hakan'dan bomba Özgür Özel yazısı!

Ahmet Hakan'dan bomba Özgür Özel yazısı!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, son günlerde attığı adımlarla dikkatleri üzerine çeken CHP lideri Özgür Özel ile ilgili bir yazı kaleme aldı. Hakan, "Özgür Özel, genel başkanlıktan liderliğe evrilmiş durumda." dedi.

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Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, CHP lideri Özel'in verdiği doğru mesajlarla,  normalleşme sürecinde yaptığı vurgularla ve akraba atamalarında sergilediği tavırla dikkatleri üzerine çektiğini belirtti. Hakan, "Özgür Özel’in hal ve gidişi: Genel başkandı tam bir lider oldu" başlıklı yazısında şunları kaydetti:

ÖNCE şu üç şeyin altını kalın kalın çizeyim:
- BİR: İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olması ya da olmaması, zerre kadar umurumda değil.

*

- İKİ: Özel / İmamoğlu / Yavaş üçlüsü arasındaki olası gerilimle zerre kadar ilgilenmiyorum.

*

- ÜÇ: CHP’nin geleceğinde kim söz sahibi olacak meselesine zerre kadar kafa yormuyorum.

*

Evet, şimdi söyleyeceğimi söyleyebilirim:

-

Verdiği doğru mesajlarla... Normalleşme sürecine yaptığı vurgularla... Belediyelerdeki akraba atamalarına karşı sergilediği tavırlarla... Tüm dikkatleri üzerine çekme becerisiyle...

Özgür Özel, genel başkanlıktan liderliğe evrilmiş durumda.

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