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MEB'e yeni müfredat taslağıyla ilgili 67 bin 284 görüş iletildi

MEB'e yeni müfredat taslağıyla ilgili 67 bin 284 görüş iletildi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) kamuoyunun görüşüne açılan yeni müfredat taslağıyla ilgili 67 bin 284 görüş iletildi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinden tüm öğretim kademelerindeki derslere ait "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adıyla hazırlanan yeni müfredat taslağı, 26 Nisan-10 Mayıs tarihlerinde askıya çıkarıldı.

Bu süreçte, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, tüm eğitim paydaşlarını katkı sunmaya davet ettiği müfredat taslağıyla ilgili 67 bin 284 görüş iletildi, taslak 1 milyon 662 bin 780 kez indirildi.

Yeni müfredat taslağı hakkında iletilen tüm görüş ve öneriler Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca değerlendirilecek.

Bu aşamaların ardından son şekline ulaşacak yeni müfredat, 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul beşinci sınıf ve lise dokuzuncu sınıflarda kademeli olarak uygulanmaya başlanacak.

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