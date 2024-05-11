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Ambulansta oksijen tüpü parladı! Yaralılar var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ambulansta oksijen tüpü parladı! Yaralılar var

 Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde ambulansta oksijen tüpünün parlaması sonucu 2 görevli yaralandı.

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Alınan bilgiye göre park halindeki 20 PV 112 plakalı ambulansta oksijen tüpünün değişimi sırasında henüz belirlenemeyen nedenle parlama meydana geldi.

Bu sırada ambulansta bulunan acil tıp teknisyenleri Hasan Eryeğen (42) ile Dilek Buruk (40) yaralandı.

Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı iki sağlık görevlisi bölgeye sevk edilen başka ambulansla Denizli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

İtfaiye ekipleri ambulansın içindeki küçük çaplı yangını söndürdü.

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