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Fenerbahçe'de sürpriz İsmail Kartal kararı!

Fenerbahçe'de sürpriz İsmail Kartal kararı!

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın gelecek sezon takımın başında olmayacağı öne sürüldü.

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Şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonda bitime 3 hafta kala Galatasaray'ın 6 puan gerisinde bulunan ve son haftalarda sürpriz puan kayıplarıyla eleştirilerin hedefinde yer alan Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal'ın geleceği merak konusu.

Yeni sezonda takımın başında olmayacak

Sabah Gazetesi'nin haberine göre sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İsmail Kartal net olarak yeni sezonda sarı-lacivertli takımın başında olmayacak. Deneyimli teknik adamın kredisini tükettiği ve Ali Koç'un başkanlığa devam ettiği senaryoda dahi yolların ayrılacağı vurgulandı.

Yabancı teknik direktör tercih edilecek

Haberde gerek Ali Koç gerek yeni bir başkanın seçilmesi halinde 2024-25 sezonunda yabancı teknik direktör tercih edileceği kaydedildi.

Fenerbahçe'deki 3. dönemini yaşayan İsmail Kartal, bu sezon çıktığı toplam 55 maçta 41 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 yenilgi alarak maç başına 2.36 puan ortalaması yakaladı.

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