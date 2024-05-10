BIST 10.219
DOLAR 32,21
EURO 34,75
ALTIN 2.455,08
HABER /  GÜNCEL

Van'da kaçak avlanılan 3 ton 300 kilogram inci kefali ele geçirildi

Van'da kaçak avlanılan 3 ton 300 kilogram inci kefali ele geçirildi

Van'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde kaçak avlanılan 3 ton 300 kilogram inci kefali ele geçirildi.

Abone ol

Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri, inci kefalinin kaçak avlanılmasının önlenmesine yönelik denetim yaptı.

Bu kapsamda, Erciş ilçesine bağlı Kasımbağ mevkisinde yürütülen çalışmalarda kimliği belirsiz kişilere ait 50 çuvalda 3 ton inci kefali, aynı mevkide su üzerindeki branda içinde de 300 kilogram canlı inci kefali, 2 şişme bot ve kürek ele geçirildi.

Canlı olan 300 kilogram inci kefali suya geri bırakıldı, çuvallardaki 3 ton inci kefali de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Van
ÖNCEKİ HABERLER
Türk SİHA’ların ‘yerli’ gözü Türkiye'nin parasının kasada kalmasını sağladı
Türk SİHA’ların ‘yerli’ gözü Türkiye'nin parasının kasada kalmasını sağladı
Birleşmiş Milletler Filistin tasarısını kabul etti
Birleşmiş Milletler Filistin tasarısını kabul etti
İsrail'in saldırı için yapacağı ABD oyunu deşifre oldu!
İsrail'in saldırı için yapacağı ABD oyunu deşifre oldu!
Anneler Günü’ne özel hediye bileklik için Pandora Türkiye internet mağazasını ziyaret et.
Anneler Günü’ne özel hediye bileklik için Pandora Türkiye internet mağazasını ziyaret et.
İsrail Refah'ta katliama devam etmek için onayı verdi
İsrail Refah'ta katliama devam etmek için onayı verdi
Beşiktaş'ta Ernest Muci için İngiliz devi dudak uçuklatan rakamla geliyor
Beşiktaş'ta Ernest Muci için İngiliz devi dudak uçuklatan rakamla geliyor
Galatasaray'da derbi öncesi 7 isim kart sınırında
Galatasaray'da derbi öncesi 7 isim kart sınırında
The Economist yazdı: Çöküşü ani ve geri döndürülemez olabilir
The Economist yazdı: Çöküşü ani ve geri döndürülemez olabilir
Kamuda tasarruf paketinin detayları belli oldu! Neler satılacak?
Kamuda tasarruf paketinin detayları belli oldu! Neler satılacak?
Seat'tan mayıs ayı kampanyası
Seat'tan mayıs ayı kampanyası
DEM Parti’den ‘yeni Anayasa’ açıklaması: Bir şans verilmesi gerekiyor
DEM Parti’den ‘yeni Anayasa’ açıklaması: Bir şans verilmesi gerekiyor
Yargıtay Başkanlığı seçiminde yeni gelişme! Bir isim adaylıktan çekildi
Yargıtay Başkanlığı seçiminde yeni gelişme! Bir isim adaylıktan çekildi