Cem Küçük Taha Hüseyin Karagöz'ü hedef alan Ece Üner'e saydırdı: Yeni bir troll türüsün Ece

Cem Küçük, Özgür Özel ile görüşen gazeteci Taha Hüseyin Karagöz'i troll ilan eden sunucu Ece Üner'i yaylım ateşine tuttu. Küçük, Üner için "Sahte sahte güler, iticiliğini ortaya çıkarırsın. Yeni bir trol türüsün Ece." dedi.

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İktidara yakın gazetecilerden Taha Hüseyin Karagöz'ün CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmesi CHP'ye yakın medyayı çıldırttı.

Sözcü TV sunucusu Ece Üner'in Karagöz'e yönelik ağır eleştirileri gündem oldu.

Üner'in çok konuşulan tepkisini "Yeteneksiz Bayan Ripley: Ece Üner" başlıklı yazısında değerlendiren Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, "Çünkü hâlâ zayıfa vuruyorsun. “Bedel ödüyorum” demişsin ama hangi bedeli ödediğini hâlâ öğrenemedik." ifadelerine yer verdi.

"Önemli olan samimiyettir"

Küçük, Üner için "Hangi işi yaparsanız yapın önemli olan samimiyettir. Televizyonculuk ve gazetecilik de öyle. Eğer samimiyseniz izleyici ve okuyucular sizi tutar. Değilseniz zaten medyada tutunamazsınız.. Ana akım medyadan çıktığınız anda da marjinal birine dönüşürsünüz. Ece Üner tam olarak böyle biri." ifadelerini kullandı.

"Metin Akpınar’ın çocuklarını yok saymasına ağzını açmazsın"

Üner'in muhalif kanalda yeni bir trol türü olarak boy verdiğini savunan Küçük, eleştirilerine böyle devam etti:

"Toplumsal olaylarda her şeyi dramatize etmek seni itibarlı biri yapmıyor. Çünkü sunumun çok itici. Metin Akpınar’ın çocuklarını yok saymasına ağzını açmazsın. CHP’li belediyelerin eşi dostu kayırmasına sesin çıkmaz. DEM’li belediyelerin PKK desteğini görmezsin. Uğur Dündar’ın karşısında iki büklüm oturursun. Sahte sahte güler, iticiliğini ortaya çıkarırsın. Yeni bir trol türüsün Ece. Muhtemelen birkaç yıl sonra da olmayacaksın. Gerçi şimdiki yerinde olsan ne olur olmasan ne olur. Yeteneksiz Bayan Ripley’sin."