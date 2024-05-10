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Ziraat Türkiye Kupası finalinin yeri 13 Mayıs'ta belli olacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ziraat Türkiye Kupası finalinin yeri 13 Mayıs'ta belli olacak

Ziraat Türkiye Kupası finalinin oynanacağı stat, 13 Mayıs Pazartesi günü belli olacak.

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Ziraat Türkiye Kupası finalinin oynanacağı stat, 13 Mayıs Pazartesi günü belli olacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) alınan bilgiye göre TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, kupa finalinde mücadele edecek Beşiktaş ve Trabzonspor'un yöneticilerini 13 Mayıs Pazartesi günü istişare toplantısı için davet etti.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ile Trabzonspor'un Başkanı Ertuğrul Doğan'ın katılacağı toplantı, TFF'nin Riva'daki merkezinde saat 13.00'te başlayacak.

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