Yargıtay Büyük Genel Kurulunca Yargıtay Birinci Başkanlığı seçimlerinde 13 Mayıs'ta yapılacak olan 36'ncı tur öncesi kritik bir gelişme yaşandı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk, Yargıtay Birinci Başkanlık adaylığından çekildiğini açıkladı.

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Yargıtay Başkanlığı seçiminde yeni gelişme! Bir isim adaylıktan çekildi

Yüksek Mahkeme’nin dört yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay üyeleri 25 Mart Pazartesi gününden bu yana sandık başına gidiyor. Yargıtay 3. Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk, Yargıtay Başkanlığı adaylığından çekildi. Yargıtay seçimlerinde 35 tur sonucunda başkan belirlenememişti. Son turda Şentürk 104 oy almıştı.

Şentürk, "Süreçte oluşan tıkanmanın giderilmesi ve Yargıtayımızın kurumsal itibarının korunması amacıyla Birinci Başkanlık adaylığından çekiliyorum. Bu süreçte şahsıma gösterilen teveccüh ve verilen destek dolayısıyla Genel Kurul'umuzun tüm üyelerine ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Yine yaptığım değerlendirme sonucunda 13.05.2024 tarihinde yapılacak olan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı seçiminde aday olduğumu yüksek takdirlerinize arz eder, kıymetli desteklerinizi istirham eder, selam ve saygılarımı sunarım" açıklaması yaptı.

Seçimin ilk 34 turunda 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu iki adayın da alamaması nedeniyle son olarak 35. tur oylaması yapılmıştı.

Oylama sonucu, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 156, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 104 oy almıştı.

Yarıştan çekilen Muhsin Şentürk, Anayasa Mahkemesi'nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği hak ihlali kararını uygulamayan isim olarak biliniyor.

Başkanlık seçiminin 36. turu 13 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilecek. 36. tur oylamada, Mehmet Akarca ve 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez yarışacak