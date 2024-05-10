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Galatasaray'da derbi öncesi 7 isim kart sınırında

Galatasaray'da derbi öncesi 7 isim kart sınırında

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Bu maç öncesinde sarı-kırmızılılarda 7 isim, sarı kart sınırında bulunuyor.

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Süper Lig'de 36. haftanın en kritik mücadelesinde, küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Tolunay Kafkas'ın takımı Fatih Karagümrük ile şampiyonluk yarışına tam gaz devam etmeyi amaçlayan Okan Buruk'un ekibi Galatasaray karşı karşıya gelecek.

Karagümrük'ün ev sahipliğinde Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak müsabaka, 12 Mayıs Pazar akşamı saat 19.00'da başlayacak.

7 isim sınırda

Bu kritik randevu öncesi sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk'u düşündüren bir detay ortaya çıktı.

Galatasaray'da 7 isim, sarı kart sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı takımda Lucas Torreira, Victor Nelsson, Hakim Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Kaan Ayhan, Sergio Oliveira ve Davinson Sanchez, Fatih Karagümrük ile oynanacak maçta sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

Öte yandan teknik direktör Okan Buruk da sarı kart görmesi halinde Fenerbahçe maçında takımın başında maça çıkamayacak.

Karagümrük'ten sonraki rakip Fenerbahçe

Galatasaray'ın Fatih Karagümrük'ten sonra karşılaşacağı ekip Fenerbahçe olacak.

Lider sarı-kırmızılılar, şampiyonluk mücadelesi verdiği ezeli rakibini ligin 37. haftasında Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde konuk edecek.

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