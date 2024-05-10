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Seat'tan mayıs ayı kampanyası

Seat'tan mayıs ayı kampanyası

Seat modellerinde, mayıs ayına özel "yüzde 0 faiz" fırsatı yaşanıyor.

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Şirketten yapılan açıklama göre, Seat, mayıs ayı boyunca Ibiza, Leon, Arona, CUPRA Leon ve CUPRA Formentor modellerinde faizi sıfırladı.

Kampanya ile tüm Ibiza ve Arona'larda 125 bin TL'ye, 12 ay vadede 0 faizli taşıt kredisi imkanı sunuluyor. SEAT'ın en çok tercih edilen modellerinden Leon'da ise 200 bin TL'ye, 12 ay yüzde 0 faizli taşıt kredisi imkanı mevcut.

SEAT Leon modeli 1 milyon 540 bin TL'den, SEAT Arona 1 milyon 210 bin TL'den ve SEAT Ibiza 1 milyon 95 bin TL'den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarıyla satılıyor.

CUPRA Leon ile Formentor modelleri de 200 bin TL'ye 12 ay vadede yüzde 0 faiz fırsatıyla satışta sunuldu. CUPRA Formentor 1 milyon 890 bin TL'den, CUPRA LEON ise 1 milyon 690 bin TL'den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarıyla müşterilerini bekliyor.

2024 model araçlar için geçerli olan bu fırsat, 31 Mayıs'a kadar kampanyaya katılan tüm SEAT ve CUPRA yetkili satıcılarında devam edecek.

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