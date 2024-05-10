BIST 10.219
DOLAR 32,23
EURO 34,75
ALTIN 2.450,09
HABER /  SPOR  /  BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Ernest Muci için İngiliz devi dudak uçuklatan rakamla geliyor

Beşiktaş'ta Ernest Muci için İngiliz devi dudak uçuklatan rakamla geliyor

Premier Lig devi Aston Villa'nın Beşiktaş'ın yıldızı Ernest Muci'ye teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.

Abone ol

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Ernest Muci, sezon sonu takımdan ayrılabilir.

Sports Digitale'den Sercan Dikme'nin haberine göre İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Ernest Muci için Beşiktaş'a teklif yapmaya hazırlanıyor.

Haberde genç oyuncu için bonservis bedelinin açılış rakamının 20 milyon Euro'nun üzerinde olduğu belirtildi. 

Şubat ayında 10 milyon Euro bonservis bedeliyle Legia Varşova takımından Beşiktaş'a transfer olan Muci, siyah-beyazlı formayla 11 Süper Lig ve 3 Türkiye Kupası maçına çıktı. Bu karşılaşmalarda toplam 4 gol atan 23 yaşındaki oyuncunun 2027 yılına kadar Beşiktaş'la sözleşmesi bulunuyor. 

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray'da derbi öncesi 7 isim kart sınırında
Galatasaray'da derbi öncesi 7 isim kart sınırında
The Economist yazdı: Çöküşü ani ve geri döndürülemez olabilir
The Economist yazdı: Çöküşü ani ve geri döndürülemez olabilir
Kamuda tasarruf paketinin detayları belli oldu! Neler satılacak?
Kamuda tasarruf paketinin detayları belli oldu! Neler satılacak?
Anneler Günü’ne özel hediye bileklik için Pandora Türkiye internet mağazasını ziyaret et.
Anneler Günü’ne özel hediye bileklik için Pandora Türkiye internet mağazasını ziyaret et.
Seat'tan mayıs ayı kampanyası
Seat'tan mayıs ayı kampanyası
DEM Parti’den ‘yeni Anayasa’ açıklaması: Bir şans verilmesi gerekiyor
DEM Parti’den ‘yeni Anayasa’ açıklaması: Bir şans verilmesi gerekiyor
Yargıtay Başkanlığı seçiminde yeni gelişme! Bir isim adaylıktan çekildi
Yargıtay Başkanlığı seçiminde yeni gelişme! Bir isim adaylıktan çekildi
Cem Küçük Taha Hüseyin Karagöz'ü hedef alan Ece Üner'e saydırdı: Yeni bir troll türüsün Ece
Cem Küçük Taha Hüseyin Karagöz'ü hedef alan Ece Üner'e saydırdı: Yeni bir troll türüsün Ece
Yolcu otobüsü nehre düştü! 4 kişi hayatını kaybetti
Yolcu otobüsü nehre düştü! 4 kişi hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli bir araya geldi
Ziraat Türkiye Kupası finalinin yeri 13 Mayıs'ta belli olacak
Ziraat Türkiye Kupası finalinin yeri 13 Mayıs'ta belli olacak
DGS başvuruları başladı: DGS başvuru ücreti ne kadar?
DGS başvuruları başladı: DGS başvuru ücreti ne kadar?