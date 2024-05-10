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Tahkim Kurulu'ndan Al-Musrati kararı geldi

Tahkim Kurulu'ndan Al-Musrati kararı geldi

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ta Al-Musrati'ye verilen 2 maçlık cezanın onandığını açıkladı.

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TFF'nin internet sitesi üzerinden Tahkim Kurulu kararları açıklandı.

Süper Lig'de Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Al-Musrati'ye verilen 2 maçlık men cezasının onandığı belirtildi.

Açıklamada, "Beşiktaş Futbol A.Ş.’nin futbolcusu Almoatasembellah Ali Mohammed Al Musrati ile ilgili PFDK’nın 02.05.2024 tarih ve E.2023-2024/1116 - K.2023-2024/1413 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Beşiktaş Futbol A.Ş.’nin futbolcusu Almoatasembellah Ali Mohammed Al Musrati’nin rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

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