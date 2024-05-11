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Konya'da dehşete düşüren olay! İnşaattan ceset çıktı!

Konya'da dehşete düşüren olay! İnşaattan ceset çıktı!

Konya'nın Karatay ilçesinde terk edilmiş bir binanın 11. katında, uzun süre önce ölen birisinin cesedi bulundu.

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Konya'nın Karatay ilçesinde inşaat halindeki binada ceset bulundu.

Alaaddin Kap Caddesi'nde inşaat halinde terk edilmiş bir binanın 11. katında ceset görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, uzun süre önce hayatını kaybettiği belirlenen kişiye ait cesedi, incelemenin ardından morga kaldırdı.

Polis, cesedin kime ait olduğunu belirlemek için çalışma başlattı.

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