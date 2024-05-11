MediaMarkt 2024 yılı stratejisini ve yatırım planlarını açıkladı

MediaMarkt Türkiye CEO'su Hulusi Acar, "MediaMarkt Türkiye olarak kazandığımızı Türkiye’ye yatırmaya, deneyimle büyümeye devam edeceğiz" dedi.

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MediaMarkt Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Hulusi Acar, MediaMarktSaturn Perakende Grubu içerisinde sadece 1 sene içerisinde 5'inci sıradan 2'nci sıraya yükselmenin gururunu yaşadıklarını, istihdamı artırmaya devam ederek güçlü performanslarını sürdüreceklerini belirtti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, MediaMarkt Türkiye'nin global çatı şirketi, Almanya merkezli MediaMarktSaturn, Avrupa'da 11 ülkede, 1000'e yakın mağazasında 45 binden fazla ürün çeşidiyle tüketicilerle buluşuyor.

50 bini aşkın çalışanı bulunan MediaMarktSaturn Perakende Grubu'nun 2023 mali yılı cirosu 22,2 milyar avro olarak gerçekleşirken, faaliyetler sonrasında elde edilen NET FVÖK 243 milyon avro oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Acar, MediaMarkt Türkiye olarak MediaMarktSaturn Perakende Grubu içerisinde sadece 1 sene içerisinde 5'inci sıradan 2'nci sıraya yükselmenin gururunu yaşadıklarını aktardı.

Acar '2023 finansal yılı toplamında MSH Grubun Almanya'dan sonra en büyük mağaza satış hacmine sahip ülkesi olduk. Daha öncesinde İspanya, İtalya ve Avusturya’nın ardından 5'inci sıradayken, hızlı mağaza açılışlarımızla fiziksel olarak büyüyerek 2'nci sıraya yükseldik. Ülkemizden aldığımızı ülkemize yatırarak, mağaza açmaya, diğer kanallara yatırım yapmaya, istihdamı artırmaya devam ederek Türkiye olarak güçlü performansımızı sürdüreceğiz.' ifadelerini kullandı.

MediaMarkt Türkiye olarak 30 ilde 98 mağazayla, toplamda 240 bin metrekareyi aşan satış alanlarında, 3 bin 742 çalışanlarının olduğunu aktaran Acar, yılda mağaza ve MediaMarkt internet sitelerinde 300 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırladıklarını ve sadakat programları 'MediaMarkt CLUB'ın üye sayısının bugün 6 milyona ulaştığını belirtti.

Acar, önceliklerinin Türkiye'de kazandıklarını Türkiye'ye yatırmak olduğuna dikkati çekerek şöyle devam etti:

'İstihdam konusundaki çalışmalarımız devam ediyor. MediaMarkt Türkiye olarak her geçen yıl istihdama katkı sağlamaya devam ediyoruz. 2024'te başından itibaren sadece bu zamana kadar istihdamı yüzde 4 artırdık ve sene sonuna kadar yine yüzde 10 artışla çalışan sayımızı 4 bine çıkarmayı planlıyoruz. 2016'da pazar lideri olma hedefimiz doğrultusunda başlattığımız atılımlarımızın neticesinde 2022'de organize perakende kanalının liderliğine ulaşmıştık. 2023 yılında da bu liderliğimizi güçlendirerek koruduk ve 2024'te de liderliğimizi sürdüreceğiz. Ülkemize yatırım yaparak büyümeye devam edeceğiz.'

MediaMarkt CEO'su Hulusi Acar, Türkiye pazarındaki talebin Avrupa'ya göre daha canlı ve dinamik kalabildiğinin ve 85 milyonluk nüfusta 30 yaşın altında olanların oranının yüzde 44 olduğuna dikkati çekerek, Türkiye'de nüfusun genç ve dinamik yapısını koruduğunu aktardı.

Yılda yaklaşık 1,5 milyon insanın sadece yeni ev kurma ve ayırma nedenli yeni elektronik ihtiyaçları doğduğuna vurgu yapan Acar, 'Bunun yanında, 7 milyonu üniversitede olmak üzere 26 milyon öğrencimiz bulunuyor. Kısacası, Türkiye’de yeni ev ve buna bağlı ürün/hizmet ihtiyacı birçok Avrupa ülkesinin toplam nüfusundan dahi yüksek. Sahip olduğumuz ev interneti penetrasyonunun oranı ise 2022 yılında yüzde 90 iken 2023 yılında bu rakam yüzde 94 olmuş.' dedi.

Son 2 yılda da 3 haneli büyüme gösteren, adetsel olarak da tüketicinin ilgisinin devam ettirdiği pazara ilişkin 2024'ün kalanı için de pozitif bir görünümün hakim olduğunu belirten Acar, sözlerini şöyle tamamladı:

'Elbette pazarın 3 haneli büyümeler olmasa da rasyonel ekonomik politikaların da etkisiyle 2024'ün sonuna geldiğimizde 750 milyar lirayı aşacağı tahmin ediliyor. Türkiye'de tüketici elektroniği pazarı birçok alt kategoride gelişti ve en büyük payı GSM ve büyük ev aletleri kategorileri aldı.'