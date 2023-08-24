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11 bin 455 sözleşmeli personel alınacak! Müjdeyi Bakan Osman Aşkın Bak duyurdu

11 bin 455 sözleşmeli personel alınacak! Müjdeyi Bakan Osman Aşkın Bak duyurdu

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 11 bin 455 sözleşmeli personel alacaklarını bildirdi. Bakan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda alınacak personellerin görevleriyle ilgili de bilgi verdi. Alımla ilgili detayların Resmi Gazete ve Bakanlığa ait internet sitesi üzerinde yayınlanacağı açıklandı.

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 11 bin 455 sözleşmeli personel alacaklarını bildirdi. Bakan Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, alımla ilgili detaylar vardı.

Bakan Bak paylaşımında "11 bin 455 yeni yol arkadaşımızla Gençlik ve Spor Bakanlığı ailemize güç katmaya hazırlanıyoruz! Detaylar en kısa sürede Resmi Gazete'de ve http://gsb.gov.tr sayfamızda yayımlanacaktır. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Hangi birime kaç personel alınacak?

Bakan Osman Aşkın Bak, birim birim alınacak personel sayılarını da paylaştı. Buna göre, 3 bin 295 büro personeli, 4 bin 138 destek personeli, 3 bin 622 koruma ve güvenlik görevlisi ve 400 psikolog alımı yapılacak. Toplamda sayı 11 bin 455 olacak.

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