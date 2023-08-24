Çanakkale'deki orman yangınında son durum! Rüzgar "spot atma" yaptıkça büyüyor

ÇANAKKALE'de 2 gün önce başlayan orman yangını sürüyor. Alevler 2 bin 100 futbol sahası büyüklüğündeki alanda etkili olurken, zaman zaman şiddetlenen rüzgar alevlerin yeniden yayılmasına neden oluyor. İşte Çanakkale'deki orman yangınıyla ilgili son gelişmeler...

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Çanakkale'de Salı günü çıkan orman yangını sürüyor. Ekipler canla başla mücadele verip etrafını çevirdiği yangın, şiddetli rüzgar nedeniyle yeniden büyüyor. Alevler bin 500 hektarlık, yani 2 bin 100 futbol sahası büyüklüğündeki alanda etkili oluyor.

8 uçak ve 26 26 helikopterle...

Yangına 8 uçak, 26 helikopter, 2 bin 700'ye yakın personel ile 639 araözöz ve iş makinesi müdahale ediyor. Ancak "Spot atma" yani yanan parçanın rüzgar etkisiyle farklı yere sıçraması alevlerin büyümesine neden oluyor. 11 köyün tahliye edildiği bölgede yaklaşık 1250 kişi güvenli alanlara götürüldü. Ancak Ulupınar ve Yağcılar köyünde 9 ev yandı.

Sivil araç geçişine izin yok

Yangın söndürme ekiplerinin rahat hareket edebilmesi için de Çanakkale-Çan karayolunda sivil araç geçişine izin verilmiyor. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. İnsansız hava aracından alınan kayıtlarda alevlerin başladığı an görülebiliyor. Yangının çıktığı noktanın tarım arazisinde olması insan kaynaklı olduğu iddialarını güçlediriyor.

İşte Çanakkale orman Yangnından son dakika gelişmeler...

08:45 Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Çanakkale’deki orman yangını nedeniyle havadan müdahale araçlarının denizden su alabilmesini temininen Çanakkale Boğazı gemi trafiği, gece saat 03.00’ten itibaren geçici olarak çift yönlü askıya alındı."