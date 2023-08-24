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Antalya'da servis minibüsü yolcu almak için duran otobüse çarptı! Feci kazada 4 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Antalya'da servis minibüsü yolcu almak için duran otobüse çarptı! Feci kazada 4 kişi yaralandı

Antalya Aksu'da kontrolden çıkan servis minibüsü yolcu almak için durakta duran otobüse çarptı. meydana gelen kazada yolcular korku dolu anlar yaşarken 4 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 09.20 sıralarında Aksu ilçesi Atatürk Mahallesi Altınova Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Aksu-Konyaaltı güzergâhında çalışan 07 AAU 401 plakalı halk otobüsü şoförü Serkan Kutlu (34), cadde üzerinde yolcu almak için durdu.

Bu sırada Havalimanı yönünden şehir merkezine doğru hareket halinde bulunan Kazım Gölcü (51), yönetiminde bulunan 07 ABV 738 plakalı minibüs arkadan çarptı. Kazada halk otobüsü içerisinde bulunan Zeynep Koçak (71), Hatice Çetintürk (45), Özlem Unsa (44) ve minibüs şoförü Kazım Gölcü yaralandı. Yaralı vatandaşlar için olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi istendi.

Korku yaşadılar

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ise çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan ilk incelemede yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kazada minibüsün ön kısmında maddi hasar meydana geldi. Halk otobüsü yolcularının yaşadığı korku ise yüz ifadelerine yansıdı. Halk otobüsü içerisinde bir de bebeğin olduğu görüldü. Polis ekipleri kazanın yaşandığı cadde üzerinde çalışma yaparak inceleme gerçekleştirdi.

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