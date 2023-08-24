BIST 7.727
DOLAR 27,22
EURO 29,62
ALTIN 1.680,92
HABER /  GÜNCEL

Haliç Köprüsünde inatlaşan sürücüler herkesin hayatını tehlikeye attı!

Haliç Köprüsünde inatlaşan sürücüler herkesin hayatını tehlikeye attı!

İstanbul Haliç Köprüsünde yol verme nedeniyle tartışan iki otomobil sürücüsü trafikte inatlaştı. Trafiktekilerin canını tehlikeye atan inatlaşma başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Abone ol

Olay, önceki gün Haliç Köprüsü üzerinde meydana geldi. E5 Karayolu Ankara istikametinde iddiaya göre iki sürücü birbirine yol vermeyince tartışma yaşandı.

Daha sonra trafikte tehlikeli hareketler sergileyerek birbirine yakın ilerleyen sürücülerin inatlaşması başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Görüntülerde birbirleriyle inatlaşan sürücülerin araçların hızlı bir şekilde ilerlediği ve birbirlerine yol vermediği görülüyor. Trafikte tehlikeli hareketler sergileyerek diğer sürücülerin hayatını tehlikeye sokan sürücüler bir süre böyle ilerledikten sonra gözden kayboldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Osmaniye'de kullandığı TIR'da 172 kilo uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı
Osmaniye'de kullandığı TIR'da 172 kilo uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı
Kocaeli'nde uyuşturucu operasyonu! 35 kök kenevir ele geçirildi
Kocaeli'nde uyuşturucu operasyonu! 35 kök kenevir ele geçirildi
11 bin 455 sözleşmeli personel alınacak! Müjdeyi Bakan Osman Aşkın Bak duyurdu
11 bin 455 sözleşmeli personel alınacak! Müjdeyi Bakan Osman Aşkın Bak duyurdu
Çanakkale'deki orman yangınında son durum! Rüzgar "spot atma" yaptıkça büyüyor
Çanakkale'deki orman yangınında son durum! Rüzgar "spot atma" yaptıkça büyüyor
Hawaii’deki orman yangınları sonrası 1000'den fazla kişiden haber alınamıyor!
Hawaii’deki orman yangınları sonrası 1000'den fazla kişiden haber alınamıyor!
Ogün Temizkanoğlu Galatasaray'ı uyardı: Çok çok zorlanacağı bir yer
Ogün Temizkanoğlu Galatasaray'ı uyardı: Çok çok zorlanacağı bir yer
Bursa'da saç yüklü tır takla attı! Zeytin ağalarının arasına sıkıştı
Bursa'da saç yüklü tır takla attı! Zeytin ağalarının arasına sıkıştı
Kuraklık domuzları da vurdu! Aç kalan domuz sürüsü şehre indi
Kuraklık domuzları da vurdu! Aç kalan domuz sürüsü şehre indi
AK Parti Ankara adayı kim olacak? AK Parti kulislerinde konuşulan 2 isim
AK Parti Ankara adayı kim olacak? AK Parti kulislerinde konuşulan 2 isim
Jandarma kaçakçılara geçit vermiyor! Datça’da kaçak elektronik sigara operasyonu
Jandarma kaçakçılara geçit vermiyor! Datça’da kaçak elektronik sigara operasyonu
ABD gerilimi fırsata çevirdi Tayvan bahane silah satışı şahane
ABD gerilimi fırsata çevirdi Tayvan bahane silah satışı şahane
Yolcu otobüsüne silah ve uyuşturucuyla bindi! Aramalarda yakayı ele verdi
Yolcu otobüsüne silah ve uyuşturucuyla bindi! Aramalarda yakayı ele verdi