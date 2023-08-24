Haliç Köprüsünde inatlaşan sürücüler herkesin hayatını tehlikeye attı!

İstanbul Haliç Köprüsünde yol verme nedeniyle tartışan iki otomobil sürücüsü trafikte inatlaştı. Trafiktekilerin canını tehlikeye atan inatlaşma başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Abone ol

Olay, önceki gün Haliç Köprüsü üzerinde meydana geldi. E5 Karayolu Ankara istikametinde iddiaya göre iki sürücü birbirine yol vermeyince tartışma yaşandı.

Daha sonra trafikte tehlikeli hareketler sergileyerek birbirine yakın ilerleyen sürücülerin inatlaşması başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Görüntülerde birbirleriyle inatlaşan sürücülerin araçların hızlı bir şekilde ilerlediği ve birbirlerine yol vermediği görülüyor. Trafikte tehlikeli hareketler sergileyerek diğer sürücülerin hayatını tehlikeye sokan sürücüler bir süre böyle ilerledikten sonra gözden kayboldu.