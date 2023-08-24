Tan Sağtürk'e Opera ve Bale Müdürü mü olacak? İddialara cevap verdi

Tamer Karadağlı'nın Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne atanmasının yankıları devam ederken Devlet Opera ve Bale Genel Müdürlüğü'ne yeni bir isim arandığı öğrenildi.

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Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne Tamer Karadağlı'nın atanması tartışmaları sürerken Devlet Opera ve Bale Genel Müdürlüğü'nün Tan Sağtürk'e teklif edildiği iddia edildi. Sağtürk, iddialara yanıt vererek değerlendirme sürecinde olduğunu söyledi.

Cumhuriyet gazetesinden Öznur Oğraş Çolak'ın haberine göre, Devlet Devlet Opera ve Bale Genel Müdürlüğü, diziler ve yarışma programlarından aşina olduğumuz Tan Sağtürk’e teklif edildi. Teklifin doğru olduğunu belirten Sağtürk, "Değerlendirme sürecindeyim" yanıtını verdi.

Tiyatro geçmişinin az olması sebebiyle eleştirilere hedef olan Tamer Karadağlı atamasının ardından bale geçmişine sahip Tan Sağtürk'ün müdürlük haberi sanat camiasını sevindireceğe benziyor. Sağtürk teklifi kabul ederse Meriç Sümen’den sonra Devlet Opera ve Balesi’nin başına gelen ikinci bale kökenli müdür olacak.