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Manisa'da el frenini çekmeyi unutan adam traktör altında kalarak can verdi!

Manisa'da el frenini çekmeyi unutan adam traktör altında kalarak can verdi!

Manisa Alaşehir'de kullandığı traktörün el frenini çekmeyi unutan traktör sürücüsü traktörünün hareket etmesi üzerine durdurmaya çalışırken devrilen traktörün altında kaldı.

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Alaşehir Horzum Karadağ Mahallesi’nde oturan 3 çocuk babası Tahsin Yaman (53) dün gece saat 21.30 sıralarında traktörüyle bağına ilaç atmak için taral doldurduğu sırada 54 YE 417 plakalı traktörünün el frenini çekmeyi unuttu.

Hareket eden traktörü durdurmaya çalışan Tahsin Yaman devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Horzum Karadağ Mahallesi Fındıklı Mevkiinde meydana gelen kazada, hayatını kaybeden Tahsin Yaman’ı itfaiye ekipleri traktörün altından çıkardı.

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