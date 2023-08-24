Esenyurt'ta feci kaza! Hafriyat kamyonu kör noktasındaki kalan motosikletliyi böyle sürükledi

İstanbul Esenyurt'ta trafik kurallarına uymayan hafriyat kamyonu kör noktasında kalan motosiklet sürücüsünü görmeyerek altına alıp sürükledi.

Abone ol

Olay, dün Esenyurt Zafer Mahallesi’nde yaşandı. Cadde üzerinde ilerleyen bir kamyon sürücüsü, sinyal vermeden ara sokağa girmek istedi. Bu sırada kör noktasında kalan motosiklet sürücüsü, kamyonun döneceğini fark etmedi.

Saniyeler sonra motosiklet kamyonun altında kalırken, sürücü kendini yola atarak kurtuldu. Yaşanan o kaza anı ise çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.