BIST 7.735
DOLAR 27,22
EURO 29,63
ALTIN 1.681,11
HABER /  GÜNCEL

Esenyurt'ta feci kaza! Hafriyat kamyonu kör noktasındaki kalan motosikletliyi böyle sürükledi

Esenyurt'ta feci kaza! Hafriyat kamyonu kör noktasındaki kalan motosikletliyi böyle sürükledi

İstanbul Esenyurt'ta trafik kurallarına uymayan hafriyat kamyonu kör noktasında kalan motosiklet sürücüsünü görmeyerek altına alıp sürükledi.

Abone ol

Olay, dün Esenyurt Zafer Mahallesi’nde yaşandı. Cadde üzerinde ilerleyen bir kamyon sürücüsü, sinyal vermeden ara sokağa girmek istedi. Bu sırada kör noktasında kalan motosiklet sürücüsü, kamyonun döneceğini fark etmedi.

Saniyeler sonra motosiklet kamyonun altında kalırken, sürücü kendini yola atarak kurtuldu. Yaşanan o kaza anı ise çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

ÖNCEKİ HABERLER
Erzincan'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Erzincan'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Selçuk Bayraktar Bayraktar'dan Bayraktar TB3 açıklaması ABD ve İsrail detayı
Selçuk Bayraktar Bayraktar'dan Bayraktar TB3 açıklaması ABD ve İsrail detayı
Sivas'ta yolcu otobüsü aramasında valizden 10 kilogram uyuşturucu çıktı!
Sivas'ta yolcu otobüsü aramasında valizden 10 kilogram uyuşturucu çıktı!
Tan Sağtürk'e Opera ve Bale Müdürü mü olacak? İddialara cevap verdi
Tan Sağtürk'e Opera ve Bale Müdürü mü olacak? İddialara cevap verdi
Antalya'da servis minibüsü yolcu almak için duran otobüse çarptı! Feci kazada 4 kişi yaralandı
Antalya'da servis minibüsü yolcu almak için duran otobüse çarptı! Feci kazada 4 kişi yaralandı
Haliç Köprüsünde inatlaşan sürücüler herkesin hayatını tehlikeye attı!
Haliç Köprüsünde inatlaşan sürücüler herkesin hayatını tehlikeye attı!
Osmaniye'de kullandığı TIR'da 172 kilo uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı
Osmaniye'de kullandığı TIR'da 172 kilo uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı
Kocaeli'nde uyuşturucu operasyonu! 35 kök kenevir ele geçirildi
Kocaeli'nde uyuşturucu operasyonu! 35 kök kenevir ele geçirildi
11 bin 455 sözleşmeli personel alınacak! Müjdeyi Bakan Osman Aşkın Bak duyurdu
11 bin 455 sözleşmeli personel alınacak! Müjdeyi Bakan Osman Aşkın Bak duyurdu
Çanakkale'deki orman yangınında son durum! Rüzgar "spot atma" yaptıkça büyüyor
Çanakkale'deki orman yangınında son durum! Rüzgar "spot atma" yaptıkça büyüyor
Hawaii’deki orman yangınları sonrası 1000'den fazla kişiden haber alınamıyor!
Hawaii’deki orman yangınları sonrası 1000'den fazla kişiden haber alınamıyor!
Ogün Temizkanoğlu Galatasaray'ı uyardı: Çok çok zorlanacağı bir yer
Ogün Temizkanoğlu Galatasaray'ı uyardı: Çok çok zorlanacağı bir yer