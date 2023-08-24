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Fenerbahçe'nin Twente maçı kadrosunda 2 değişiklik

Fenerbahçe'nin Twente maçı kadrosunda 2 değişiklik

Fenerbahçe, Twente maçı için UEFA'ya bildirilen oyuncu listesinde değişiklik yaptı. Listeye Luan Peres ve Miha Zajc’ın yerine Bright Osayi Samuel ve Bartuğ Elmaz eklendi.

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Fenerbahçe, Twente maçının kadrosunda değişikliğe gitti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, UEFA listesine Luan Peres ve Miha Zajc’ın yerine Bright Osayi Samuel ve Bartuğ Elmaz eklendi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Twente maçı UEFA Listesine Luan Peres ve Miha Zajc’ın yerine Bright Osayi Samuel ve Bartuğ Elmaz dahil edilmiştir."

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