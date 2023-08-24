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Orman yangınının çıkmasına sebep olan şahıs adliyeye sevk edildi

Orman yangınının çıkmasına sebep olan şahıs adliyeye sevk edildi

ESKİŞEHİR'de çıkan ve 300 hektarlık alanda etkili olan yangına sebep olduğu iddia edilen 65 yaşındaki şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Dün öğle saatlerinde Seyitgazi Ilçesi’ne bağlı Kırka ve Oynaş mahalleleri arasında balya makinesinden çıkan kıvılcım sonucu tarım arazisinde yangın başladı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, tarım arazisinin yanında bulunan ormanlık alana sıçradı. Dün öğle saatlerinde başlayan ve bugün kontrol altına alınabilen yangından 300 hektar alan etkilendi.

Yangının çıkışına neden olan balya makinesini kullanan 65 yaşındaki Mevlüt T. gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerinde işlemleri tamamlanan şüpheli, ‘Taksirle orman yangınına neden olmak’ suçu çerçevesinde adliyeye sevk edildi.

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