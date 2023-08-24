Bodrum'da kaçak göçmenlere geçit verilmedi! 35 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla Bodrum'da sahil güvenlik ekipleri lastik botla kaçan 35 düzensiz göçmen kurtarıldı.Abone ol
Edinilen bilgiye göre Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 35 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Botu'na alınarak kurtarıldı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.