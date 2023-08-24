MSB duyurdu! 1 Ocak'tan itibaren bin 102 terörist etkisiz hale getirildi

Millî Savunma Bakanlığının faaliyetlerine ilişkin haftalık basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Deniz Albay Zeki Aktürk tarafından gerçekleştirilen toplantıda basın mensuplarıyla şu bilgiler paylaşıldı. Yapılan paylaşımda; Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil; son bir haftada 40 teröristin etkisiz hale getirildiği; böylelikle 1 Ocak'tan itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1102'ye ulaştığı açıklandı.

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Millî Savunma Bakanlığının faaliyetlerine ilişkin haftalık basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Deniz Albay Zeki Aktürk tarafından gerçekleştirilen toplantıda basın mensuplarıyla şu bilgiler paylaşıldı:

Son 1 haftada 40 terörist etkisiz hale getirildi

Başta kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz olmak üzere Bakanlığımızın tüm birlik ve kurumları; şanlı tarihimizde “Zaferler Ayı” olarak bilinen ve müstesna başarıların kazanıldığı bu dönemde de devletimizin bekası, ülkemizin savunma ve güvenliği için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam etmektedir.

Bu vesileyle Mete Han’dan Sultan Alparslan’a, Fatih Sultan Mehmet’ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e bugüne kadarki tüm devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı saygıyla anıyor; önümüzdeki hafta gurur ve heyecanını hep birlikte yaşayacağımız 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü’nü şimdiden kutluyor; aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmetle yâd ediyoruz.

24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar 38 bin 445 teröristi etkisiz hâle getiren kahraman ordumuzun PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı kesintisiz ve kararlı mücadelesi devam etmektedir.

Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil son bir haftada 40 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Böylelikle 1 Ocak’tan itibaren etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 1.102’ye ulaşmıştır. Mücadelemiz, tek bir terörist kalmayıncaya kadar aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir.

Diğer yandan Bakanlığımız; FETÖ ile mücadelesini de yeni bilgi, belge ve veriler ışığında bünyesinde FETÖ ile iltisaklı tek bir personel kalmayıncaya dek kararlılıkla sürdürmektedir, sürdürecektir.