Opel mayıs ayı tekliflerini duyurdu

Yeni Opel Corsa'nın yüzde 100 elektrikli versiyonu Corsa Elektrik, 200 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 2,49 faizli kredi seçeneğiyle satın alınabilirken Opel Mokka ve Opel Astra'nın yüzde 100 elektrikli versiyonları 300 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 2,49 faizli kredi imkanıyla yeni sahiplerini bekliyor. Combo Life, Combo Cargo, Vivaro Cargo ve Vivaro City modellerinde ise, 200 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçenekleri ile öne çıkıyor.