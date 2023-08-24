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Aksaray'da jandarmadan kaçak silah operasyonu!

Aksaray'da jandarmadan kaçak silah operasyonu!

Aksaray'da jandarma ekiplerinin şüpheli bir ikamete düzenlediği operasyonda ruhsatsız tüfek ve tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şubesi ekipleri, şehir merkezinde bulunan bir evde ruhsatsız tüfek ve tabanca olduğu bilgisine ulaştı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri, ikamete yönelik bir süre yaptıkları takibin ardından operasyon için düğmeye bastı.

Aksaray Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte gerçekleştirilen operasyonda S.K. ve A.K. isimli 2 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 146 adet tabanca fişeği ve 2 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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