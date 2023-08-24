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Kılıçdaroğlu'ndan şehit Piyade Uzman Çavuş Demir için başsağlığı mesajı

Kılıçdaroğlu'ndan şehit Piyade Uzman Çavuş Demir için başsağlığı mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Demir'e başsağlığı mesajı yayımladı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Demir'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

Kılıçdaroğlu, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundaki paylaşımında, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Demir'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

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