Doğu Perinçek'ten Prigojin'in öldürülmesiyle ilgili dikkat çeken iddia

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Wagner lideri Prigojin'in öldürülmesiyle ilgili olarak "Burada da karşımızda ABD var. Dolayısıyla Putin'in itibarına olan her tecavüz, oradaki her zarar ABD’nin hanesine kazanç olarak yazılır. Şunu da söyleyeyim; Rus devletinin önümüzdeki günlerde bu tertibi yapanları ortaya çıkaracağını tahmin ediyorum." dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, CNN Türk canlı yayınında Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk oldu.

Perinçek, Wagner liderinin içinde bulunduğu uçağın düşürülmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Ahmet Hakan’ın, “Wagner liderini kim öldürdü” sorusuna yanıt veren Perinçek, “Rusya ve Putin düşmanları” dedi ve şöyle devam etti:

​“Çünkü Prigojin’in bugünkü koşullarda öldürülmesinde Rus Devleti'nin ve Putin'in hiçbir çıkarı yok. Daha ortada bilgi yokken Biden bile propagandaya başladı. Putin’e karşı bir psikolojik harekât yürütülüyor. Zaten son zamanlarda dronelarla Moskova'ya karşı yapılan bir takım saldırılar da söz konusuydu. Kimin yararına, kimin zararına olduğu sorusunu sorduğumuz zaman Rusya'nın düşmanlarının yararına olduğu ortaya çıkıyor.”

​Rusya’nın bu durumdan yarar sağlamayacağını aksine zarara uğrayacağını dile getiren Perinçek, “Bu durum Putin’e zarar verir, yani Putin'in itibarını kırmak, onu bir Rus kahramanını katleden tertiplerin başında bir konuma düşürmek gibi… Bir başka yönü Afrika'da Prigojin çok önemli görevler üstlenmek üzereydi. O açıdan da Rusya'nın Afrika'daki faaliyetlerine zarar verir. Ama birinci nokta çok daha önemli. Burada Putin'in hedef alınacağı, psikolojik savaşla muhatap olacağı görünüyor.” ifadelerini kullandı.

"Putin tertiplerin içinde olacak karakterde değil"

​Ahmet Hakan’ın “Putin, Prigojini cezalandırmak istemiş olabilir mi” sorusunu yanıtlayan Perinçek,

​“Putin önemli bir devlet adamı. Stratejik düşünen, hislerinin duygularının esiri olmayan ve kafalı bir adam. Böyle basit bir düşünce içinde olmasına ihtimal vermiyorum. Zaten dikkat ederseniz Rus devleti bu sorunu çözdü ve Prigojin’i disiplin altına aldı. Prigojin Putin'e biat etti ve Rus devletinin planları içerisinde görev almaya başladı. Ayrıca Prigojin Putin'in rakibi de olamaz. O bakımdan Putin'in böyle bir eylemle kalkışacağına ben ihtimal vermiyorum. Putin sıradan bir devlet adamı değil. Daha stratejik bakan, böyle bir suikastın kendisinin aleyhine olacağını anlayabilecek bir insan. Yani Prigojin böyle bir uçak tertibinde öldürüldüğü zaman hemen parmaklar Putin'e dönecektir ve Putin bundan zarar görecektir. Bu bakımdan ben Rus Devleti'ni ve Putin'i burada sorumlu tutacak suçlamaları gerçekçi bulmuyorum.” şeklinde konuştu.

"Rusya bir kahraman kaybetti"

​Wagner liderinin kaybının Rusya’da matem yaratacağını söyleyen Perinçek, “Tabii bu kayıp Rusya'da bir matem yaratır. Bir kahramanını kaybetti Rusya. Ama Wagner de göreceksiniz disiplin altına girecektir. Onun yeni bir komutanı belirlenecektir. Wagner'in içinden ayaklanma geleceğine ihtimal vermiyorum. Ama bütün örgütlerin içinde her zaman çeşitli devletlerin adamları olur. Wagner'in içinde de ABD'nin bir takım uzantıları olması mümkündür. Onların bazı ifadelerine belki önümüzdeki günlerde rastlanabilir.” dedi.

"Ukrayna'nın böyle bir kabiliyeti yok ABD yapar"

Ukrayna ve Zelenski’nin suikastı yapma ihtimali var mı sorusuna cevap veren Vatan Partisi Genel Başkanı şu yanıtı verdi:

​“Bunu yaparsa ABD yapar. Zelenski'nin, Ukrayna'nın böyle bir kabiliyeti yok. Ama Amerika Birleşik Devletleri için çok şık bir operasyon. ABD bundan çok fayda sağlar. Biden'in hemen Putin'i suçlaması da bir devlet adamına yakışmıyor. Yani düşman da olsa bir devlet adamı ‘benim elimde bilgiler yok’ der. Hemen dikkat ederseniz Biden, ‘Putin her şeyi yapar Bunun arkasında o vardır'a’ getiren bir açıklama yaptı. Bu da şüpheleri ABD’nin üzerinde topluyor. Tabii Ukrayna'nın da işine yarayacak. Bugünkü dünya dengelerinde Rusya'nın her kaybı terazinin diğer kefesindeki ABD’nin kazancı demektir. Çünkü ABD ile Rusya bugün savaşıyor. Ukrayna cephesinde savaşıyor. Doğu Akdeniz'de de şimdi sular ısınıyor. Meseleye Türkiye açısından da bakıyoruz. Potansiyel gelişmelere baktığımız zaman Doğu Akdeniz'de de bizim en güveneceğimiz ülke Rusya olabilir. Burada da karşımızda ABD var. Dolayısıyla Putin'in itibarına olan her tecavüz, oradaki her zarar ABD’nin hanesine kazanç olarak yazılır. Şunu da söyleyeyim; Rus devletinin önümüzdeki günlerde bu tertibi yapanları ortaya çıkaracağını tahmin ediyorum.”