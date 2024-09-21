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Resmi Gazete'de yayınlandı! Bir Bakan yardımcısı ve 8 üniversite rektörü...

Resmi Gazete'de yayınlandı! Bir Bakan yardımcısı ve 8 üniversite rektörü...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararlarına göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığına Adil Çalışkan atanırken, 8 üniversitenin rektörü değiştirildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararları açıklandı.

Aile bakan yardımcısı ve 8 üniversitenin rektörü değişti

21 Eylül Resmi Gazete kararlarına göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığına yeni bir isim atandı. Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın yerine Adil Çalışkan getirildi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla 8 üniversitenin rektörü değişti.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ım imzasıyla yayımlanan atama kararları;

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